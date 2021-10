Glühwein und 3G: So laufen die Planungen für Hannovers Weihnachtsmärkte

Hannover

Herbst- und Weihnachtsmärkte sollen in diesem Jahr unter den 3G-Regeln – genesen, getestet, geimpft – möglich sein. Das sieht eine Änderung in der Corona-Landesverordnung vor, die am Mittwoch, 6.Oktober, in Kraft treten soll. Die Stadt Hannover hat auf diese Nachricht gewartet, hinter den Kulissen arbeitet sie seit Wochen an einem Konzept – nun kann sie konkret planen.

„Wir freuen uns, dass wir nun mehr Planungssicherheit haben, wir haben aber noch kein fertiges Konzept in der Schublade“, sagte Stadtsprecher Udo Möller am Montag. Mit der neuen Verordnung im Rücken könne die Stadt nun aber konkreter werden. Laut der Verordnung soll etwa Essen und Trinken unter freiem Himmel möglich sein. Die Stadt Hannover plant wie zuletzt üblich 50 Prozent Kunsthandwerk und 50 Prozent Stände mit Essen und Trinken. Einen Weihnachtsmarkt soll es in der Altstadt und entlang der Lister Meile geben – mit einem Entgegenkommen. Der Wirtschaftsausschuss hatte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Händlern die Hälfte der Standgebühren zu erlassen.

Alkoholverbot ist in der Verordnung nicht erwähnt

Dies vor dem Hintergrund, dass auch dieses Jahr wegen der Pandemie kein geregeltes Schaustellerjahr möglich war. Die Gebühren werden erst dann fällig, wenn der Markt gestartet ist. Für die Stadt bedeutet der Gebührenverzicht Mindereinnahmen in Höhe von 330.000 Euro. 120 Betreibern hat die Stadt für den Weihnachtsmarkt in der City bereits die Genehmigung für die Teilnahme erteilt. Das sind zehn weniger als 2019 im Vor-Corona-Jahr. Nicht mit eingerechnet sind die Stände vom historischen Dorf, vom finnischen Dorf und vom Wunschbrunnenwald, wobei der wegen der räumlichen Enge nach wie vor am fragwürdigsten ist.

Zur Verordnung gehört auch, dass zwischen zwei Ständen mindestens fünf Meter Abstand sein soll, außerdem müssen die Maßnahmen ergreifen, wie der Besucherverkehr geregelt werden kann, etwa durch die sogenannte Einbahnstraßenregelung. Einlasskontrollen, um die 3G-Regeln zu überprüfen, gehören ebenso dazu wie eine Absperrung des gesamten Areals. Eine Maskenpflicht ist nur in geschlossenen Räumen Pflicht, etwa in den Kunsthandwerk-Hütten. Ein Alkoholverbot ist in dem Entwurf nicht erwähnt – was den Schaustellerverband freut.

Schausteller haben offenbar Personalprobleme

„Ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein ist kein Weihnachtsmarkt“, so Fred Hanstein, Vorsitzender der Markt- und Schaustellerbetriebe in Niedersachsen. Er sei jedoch erleichtert, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden sollen. Aber: Die Branche habe aktuell Personalengpässe, die viele Beschäftigte sich in der Corona-Krise einen anderen Job gesucht hätten.

Susanne Schütz, die gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, sagte zu den geplanten Regelungen: „Einlasskontrollen und Absperrungen lassen sich in den Fußgängerzonen wohl kaum umsetzen. Und ein Weihnachtsmarkt, der außerhalb, umzäunt und mit Zugangskontrollen stattfindet, dürfte deutlich an Attraktivität einbüßen.“ Durch die Senkung der Standgebühren sorge man für einen attraktiven Weihnachtsmarkt in Hannover, der gleichwohl nur unter den üblichen Hygienemaßnahmen durchgeführt werden könne, so Florian Spiegelhauer, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion.

Die Organisatoren des Weihnachtsmarktes entlang der Lister Meile können jetzt ebenfalls planen – sehen aber in der Einzäunung entlang der Einkaufsmeile, um eine Einlass-Situation zu schaffen mit 3G-Kontrolle, ein logistisches Grundproblem.

Von Andreas Voigt