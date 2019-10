Absurd und Peinlich. Das sind sie, die gesammelten Werke, Skandale und Absurditäten, zu finden in der neuen Schwarzbuch-Ausgabe des Bundes der Steuerzahler. Alle Pannen sind passiert – und wiederholen sich in abgewandelter Form jedes Jahr aufs Neue zu lasten der Steuerzahler. Härtere Strafen für die Verursacher müssen her, fordert NP-Redakteur Christian Lomoth in seinem Kommentar.