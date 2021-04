Hannover

In Döhren werden die Stadtbahngleise in der Hildesheimer Straße im Bereich der Überfahrt Peiner Straße/Abelmannstraße erneuert. Die Bauarbeiten finden im Zeitraum von Montag, 26. April, bis Pfingstsonntag, 23. Mai 2021, statt.

Die Hildesheimer Straße kann in dieser Zeit in beide Richtungen befahren werden. Allerdings steht für den Kraftfahrzeugverkehr zumeist nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die direkt an die Stadtbahngleise angrenzenden Fahrspuren werden benötigt, damit genug Bewegungsraum für Baufahrzeuge vorhanden ist. Außerdem muss dort Baumaterial gelagert werden. Zwischen Peiner Straße und Abelmannstraße ist die Überfahrt der Hildesheimer Straße jedoch zwischen dem 26. April und 11. Mai 2021 gesperrt. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert.

Ersatzverkehr mit Bussen

Für den Einbau der Gleise muss der Stadtbahnverkehr am Wochenende 1. und 2. Mai 2021 eingestellt werden. Vom Betriebsbeginn am 1. Mai um 5 Uhr bis zum Betriebsschluss am 2. Mai wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In Fahrtrichtung stadtauswärts fahren die Busse zwischen den Haltestellen Döhrener Turm und Bothmerstraße. Stadteinwärts werden die Busse zwischen Döhrener Turm und Altenbekener Damm eingesetzt.

Von NP