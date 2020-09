Hannover

Der Streik hat die Bahnen der Üstra am Dienstag komplett lahmgelegt. Zu Zugausfällen wird es allerdings auch am Wochenende kommen. Betroffen sind die Linien 10 und 17. Diesmal geht es allerdings nicht um mehr Geld für die Mitarbeiter des Unternehmens. Schuld ist eine Baustelle.

Am Goethekreisel, an der Einmündung zur Humboldtstraße muss eine Weiche erneuert werden. Am Sonntag (4. Oktober) bleibt der Streckenabschnitt ab fünf Uhr bis Betriebsschluss dicht. Die Bahnen der Linie 10 fahren nur zwischen der Haltestelle Am Küchengarten und dem Endpunkt Ahlem. Vom Hauptbahnhof bis zum Küchengarten bietet die Üstra einen Schienenersatzverkehr an. Die Linie 17 entfällt ohne Ersatz.

Emslandstraße sieben Wochen Einbahnstraße

Gearbeitet wird an den Gleisen auch in Bemerode. Ab Montag, 5. Oktober, wird die Emslandstraße für rund sieben Wochen zur Einbahnstraße, bis voraussichtlich 16. November erneuert die Infra die Eindeckung der Gleisquerung in diesem Bereich, zunächst auf der westlichen Seite, im zweiten Bauabschnitt auf der östlichen Seite der Emslandstraße.

Zwischen der Kreuzung Bemeroder Straße/ Lange-Hop-Straße und der Einmündung Alte Bemeroder Straße bleibt diese nur in Richtung Wülfeler Straße befahrbar. Die Busse der Linie 330 sollen trotz der Baumaßnahme auf ihrer üblichen Strecke verkehren. Fußgänger sollen die Gleise weiterhin überqueren können.

Von Christian Bohnenkamp