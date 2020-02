Fronten im Gilde-Streik bleiben hart – wie lange hält die Brauerei das aus?

Hannover

Im festgefahrenen Tarifstreik bei der Gilde Brauerei um einheitliche Löhne zeichnet sich weiter keine Lösung ab – seit gut vier Monaten tobt dort ein Arbeitskampf. Gilde Chef Karsten Uhlmann sagte am Mittwoch, er habe einen langen Atem und setze darauf, dass bei den streikenden Mitarbeitern ein Umdenken einsetze und sie wieder an ihre Arbeitsplätze gehen.

Weitere Aussperrungen bei anderen Gesellschaften wie aktuell bei der Hannoverschen Abfüllgesellschaft (kümmert sich um die Dosenabfüllung) könne er trotzdem nicht ausschließen. „Das ist ein legitimes Mittel im Arbeitskampf.“

Gebraut wird trotzdem

Die Bierproduktion laufe seinen Angaben zufolge unvermindert weiter, etwa über Konzernleihen aus dem Frankfurter Brauhaus und über freiwillige Überstunden von Gilde-Mitarbeiter, die nicht am Streik teilnehmen würden, könne die Brauerei weiter ausliefern.

Die Streikbeteiligung der 130 Beschäftigten liegt laut dem Gilde-Chef bei rund 50 Prozent, also etwa die Hälfte der Angestellten kümmern sich aktuell um die Bierherstellung. Einige Mitarbeiter würden auch in anderen Unternehmensbereichen aushelfen. Karsten Uhlmann machte am Mittwoch noch einmal deutlich, dass er für Verhandlungen mit der Gewerkschaft keinen Spielraum sehe.

Gilde ein Erfolg? „Das hängt auch vom Streikverlauf ab“

„Die Gilde macht wöchentlich einen Verlust von 100.000 Euro, seit dem Neustart 2016 bis einschließlich 2019 sind 20 Millionen Euro Verlust aufgelaufen, die die TCB Beteiligungsgesellschaft als Mutterkonzern ausgeglichen hat. Wenn wir den Forderungen der Gewerkschaft nachgeben, können wir die Gilde zumachen. Wir wollen sie aber nicht zumachen“, sagt Uhlmann.

Nur knapp 40 Prozent des Mitarbeitergehaltes könne die Gilde selber decken. Auf jährlich 1,5 Millionen Euro beliefen sich die Mehrausgaben im Fall des vollen Zugeständnisses. Was der aktuelle Arbeitskampf perspektivisch für den Standort in der Südstadt heißen könnte, dazu äußerte sich Karten Uhlmann eher zurückhaltend: „Wir wollen die Gilde mit aller Kraft zum Erfolg führen. Ob und wie uns das gelingt, hängt auch vom weiteren Verlauf des Streiks ab.“

VORBEI AM UNTERNEHMEN: Gilde-Streikende und Ausgesperrte der Dosen-Abfüllgesellschaft sind am Mittwoch durch die Südstadt gegangen. Quelle: Behrens

Bei der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten ( NGG) hieß es am Mittwoch, der Streik mache auch ihnen und den Mitarbeitern keinen Spaß, sie forderte die Geschäftsführung erneut dazu auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Dazu der Gilde-Chef: „Mit der Gewerkschaft rede ich nicht. Meine Ansprechpartner sind die Mitarbeiter.“ Uhlmann hatte nach eigenen Angaben am Montag eine Mail an die Streikenden geschrieben mit dem Inhalt, sie in einem persönlichen Gespräch zur Rückkehr an den Arbeitsplatz zu bewegen – es habe keine positive Rückmeldung gegeben. „Wir als Gewerkschaft haben das Mandat für die Mitarbeiter zu sprechen“, entgegnete NGG-Hannover Geschäftsführerin Lena Melcher am Mittwoch.

Kollegen beschimpft und Autos mit Kot beschmiert?

Sie stellte außerdem klar, dass die NGG mit der Gilde-Geschäftsführung die Forderungen Punkt für Punkt durchgehen und besprechen wolle, welche Forderungen zeitnah, welche perspektivisch umgesetzt werden könnten. Es gehe keinesfalls um eine sofortige Durchsetzung der Forderungen. Lena Melcher: „20.000 Euro hat das Aufstellen der Stellwände im Zuge der Ausgliederung gekostet. Das ist in etwa die Summe der jährlichen Altersvorsorge, die wir fordern. Die hätte die Unternehmensführung in die Versorgung stecken können.“

Unterdessen hat der monatelange Streik spürbare Auswirkungen nach außen und innen, berichtete Karsten Uhlmann weiter. Arbeitende Kollegen müssten sich von den Streikenden inzwischen Beschimpfungen, Diffamierungen bis hin zum Beschmieren des Autos durch Kot gefallen lassen. „Die Stimmung ist zugespitzt, das stimmt. Aber von Drohungen oder Beschmierungen weiß ich nichts. Wir führen einen sauberen Arbeitskampf“, so Lena Melcher von der NGG. Der zweite Punkt betrifft die Außenwahrnehmung der Gilde: „Der Streik belastet das Ansehen des Unternehmens. Leute schreiben uns, sie würden jetzt weniger Gilde trinken, wir würden unsere Leute nicht anständig behandeln“, so Karsten Uhlmann.

Einigungsstelle trifft sich am Montag

Fakt ist: Der Gilde-Streik um eine einheitliche Bezahlung wird mit immer härteren Bandagen geführt. Erst kam es zur Zerschlagung der Brauerei in vier Gesellschaften mit vier Geschäftsführern und dem Aufstellen von Trennwänden mitten durch die Brauerei. Dann folgte die Aussperrung der 14 Mitarbeiter der Hannoverschen Abfüllgesellschaft in der vergangenen Woche, die nun bis Ende dieser Woche verlängert worden ist.

Nun gibt es Berichte über ein vergiftetes Betriebsklima und über ein allgemein schlechtes Firmenimage – möglicherweise sind Annäherungen zwischen den Parteien doch nicht ganz ausgeschlossen. Am kommenden Montag tagt die vom Arbeitsgericht eingesetzte Einigungsstelle wegen der Ausgliederung. Vielleicht eine erste Möglichkeit dazu.

