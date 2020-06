Gilde: Vier Mitarbeiter verlieren ihren Job

Hannover

Der Tarifstreit bei der Gilde-Brauerei lässt nicht nach. Vier Mitarbeiter der Hannoverschen Abfüllgesellschaft mbH sollen nach Angaben der Gewerkschaft NGG fristlos gekündigt werden. Bei einem der betroffenen Mitarbeitern der Dosenabfüllung soll es sich um ein Mitglied des Betriebsrats handeln, der gerade erst gewählt worden ist.

Laut NGG soll den Beschäftigten vorgeworfen werden, dass sie ihre Arbeitszeit eigenmächtig verkürzt hätten. Außerdem sei ihnen eine mangelnde Arbeitsqualität unterstellt worden. DIe NGG spricht von an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen. NGG-Geschäftsführerin Lena Melcher spricht von einem „Exempel an Kollegen, die aktiv für Beschäftigteninteressen einstehen.“

Anzeige

Auch aus der Politik gibt es Kritik. Lars Kelich, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion: „Fristlose Kündigungen von Mitarbeitern mitten in der Corona-Pandemie, um sie offenbar durch kostengünstigere Leiharbeiter zu ersetzen, stellen einen neuen Tiefpunkt dar.“ Eva Viehoff von der Grünen-Landtagsfraktion, nannte das Vorgehen „unverschämt und dreist“. „Die Belegschaft hatte aufgrund der Pandemie im Tarifstreit eine Streikpause eingelegt.“ Jetzt wolle die Geschäftsleitung Tatsachen schaffen.

Weitere NP+ Artikel

Tarifkonflikt und Aufspaltung

In der Gilde-Brauerei gibt es einen langen Tarifkonflikt, der zur Aufspaltung des Betriebes in vier Bereiche geführt hat. Die Dosenabfüllung ist eine davon, beschäftigt 19 Mitarbeiter. Die Geschäftsführung war für die NP am Abend nicht erreichbar.

Lesen Sie auch

Von zp