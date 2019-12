Gilde: Vergleich verschafft Ruhe – aber nur vorerst

HANNOVER

Es war ein zähes Ringen weit über zwei Stunden, bei dem es am Ende sogar um die Formulierung einzelner Worte ging. Doch dann stand der Vergleich zwischen dem Betriebsrat der Gilde und der Geschäftsführung der Brauerei aus der Südstadt, die in zwei Eilverfahren vor dem Arbeitsgericht am Montag ausgehandelt wurden: Die Betriebsänderung vom 29.November mit der Einführung von vier Gesellschaften bleibt bestehen. Dafür wird eine Einigungsstelle zur Behandlung eines Interessenausgleichs der Mitarbeiter wegen der Aufspaltung eingerichtet. Und: das gesetzliche Übergangsmandat von sechs Monaten für den Gilde-Betriebsrat wird von der Geschäftsführung anerkannt, die sieben Mitglieder mit ihrem Vorsitzenden Julian Weinz machen in gleicher Besetzung wie vor der Aufspaltung ihre Betriebsratsarbeit weiter.

„Mitarbeiter wissen verbindlich, wer sie vertritt“

Vor allem die Anerkennung des gesetzlichen Übergangsmandats stellte den Betriebsratschef zufrieden, auch ihm war mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen gedroht worden, sollte er seiner Betriebsratsarbeit weiter nachgehen, weil er jetzt für die Logistik GmbH arbeitet. „Der alte Betriebsrat darf weitermachen. Das ist gut für die Kollegen, dass sie jetzt verbindlich wissen, wer sie vertritt“, sagte Weinz nach der Verhandlung. Ebenso habe man eine Klarstellung, dass auch die Androhung von rechtlichen Konsequenzen vom Tisch sei. Die Einigungsstelle biete die Möglichkeit, wieder vernünftig mit der Geschäftsführung zu reden. „Wir können ihr nun unsere Vorschläge erläutern, wie wir uns ohne Zerschlagung eine der Gilde in Gesellschaften wirtschaftlicher arbeiten können“, so Julian Weinz weiter.

Gilde : „ Betriebsänderung war nicht rechtswidrig“

Von Seiten der Gilde hieß es in einer Pressemitteilung, die Geschäftsführer aller beteiligten Gesellschaften hätten mit dem Betriebsrat einen Vergleich geschlossen. „Damit sind alle Rechtsstreitigkeiten beendet, die die Betriebsänderung betreffen. Durch den Vergleich hat der Betriebsrat akzeptiert, dass die durchgeführte Betriebsänderung weiter aufrecht erhalten bleibt“, so die Gilde. Und weiter: „Die Geschäftsleitung sieht sich daher bestärkt, dass die Umsetzung der Betriebsänderung zum 29. November 2019 nicht rechtswidrig war.“ Man habe das gesetzliche Übergangsmandat des Betriebsrates akzeptiert, um dem Betriebsrat Rechtssicherheit für die bevorstehenden Neuwahlen in allen Gesellschaften zu geben. „Wir erwarten, dass damit die falsche und imageschädigende Berichterstattung über diesen Vorgang seitens der Gewerkschaft NGG vom Tisch ist.“

HAT UMSTRUKTURIERT: Geschäftsführer Karsten Uhlmann hat die Brauerei in vier Gesellschaften aufgeteilt. Die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme sieht das Unternehmen durch den Vergleich vor Gericht bestätigt. Quelle: Franson

Brauerei macht jedes Jahr fünf Millionen Euro Verluste

Nach Angaben von Gilde-Chef Karsten Uhlmann macht das Unternehmen jedes Jahr rund fünf Millionen Euro Verluste, seit der Übernahme 2016 seien 15 Millionen Euro Miese aufgelaufen, die die Muttergesellschaft ausgleichen müsse. Tagungsort und Zeitpunkt der Einigungsstelle stehen noch nicht fest, geleitet wird sie vom ehemaligen Berliner Arbeitsrichter Volker Rache. Auf den wartet in jedem Fall eine harte Nuss, die er knacken muss, denn vor dem Arbeitsgericht ließ der Gilde-Rechtsanwalt mehrfach anklingen, dass die Geschäftsführung nicht beabsichtige, die Aufteilung des Unternehmens in vier Gesellschaften wieder zurück zu nehmen. Hauptgrund: Man brauche kurze, schnelle Entscheidungswege, um endlich wirtschaftlich arbeiten zu können. Der Betriebsrat indes bezweifelt, dass dies die Effektivität der Brauerei erhöht.

Monatelanger Streit um eine Lohnangleichung

Seit Monaten befindet sich die Gewerkschaft NGG mit der Gilde-Leitung in Tarifverhandlungen um eine Lohnangleichung – etwa die Hälfte der knapp 140 Beschäftigen wegen seit der Gilde-Übernahme durch die TCB Beverage 2016 außertariflich zu erheblich schlechteren Konditionen als ihre tariflich organisierten Kollegen bezahlt, die vor 2016 bei der Gilde beschäftigt sind. Inzwischen befinden sich die Mitarbeiter in einem unbefristeten Streik, den sie bislang aber nur tage-oder stundenweise ausüben. Ende November war es dann zu der Gründung der vier Gesellschaften innerhalb der Gilde gekommen. Eine Folge daraus waren die beiden Arbeitsgerichtsprozesse am Montag, bei denen es um die Rechtmäßigkeit der Ausgliederung und um die Beschneidung der Arbeit des Betriebsrates ging.

ABGESPERRT: Durch die Gilde-Brauerei ziehen sich seit dem 29.November Stellwände, die die vier Gesellschaften räumlich voneinander trennen sollen. Weiterhin arbeiten sie unter einem Dach. Quelle: Franson

Kundgebung am Donnerstag vor dem Hauptbahnhof

Befriedet ist der Tarifstreit bei der Gilde mit dem nun geschlossenen Vergleich vor der 1.Kammer unter Vorsitz von Arbeitsrichterin Kristin Kloy nicht, denn noch immer streiken die Mitarbeiter um eine Lohnangleichung. Die Verhandlungen stocken nach acht Streiks, die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) hat deshalb für Donnerstag, 12.Dezember, zur Kundgebung auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof aufgerufen. „Ohne Tarif GILDEts nicht“ heißt sie, Redner ist NGG-Vizechef Freddy Adjan. Die Kundgebung beginnt um 15 Uhr. NGG und Gilde-Mitarbeiter wollen mit der Veranstaltung ein öffentliches Zeichen gegen Tarifflucht und Betriebszerschlagung setzen.

