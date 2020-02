Gilde-Streik: 14 Mitarbeiter dürfen Gelände weiter nicht betreten

Hannover

Es war eigentlich nur für eine Woche bis vergangenen Freitag 22 Uhr ausgesprochen worden, doch nun hat der Geschäftsführer der Hannoverschen Abfüllgesellschaft mbH das Betretungsverbot für 14 Beschäftigte der Gilde-Brauerei bis Ende dieser Woche, ebenfalls 22 Uhr, verlängert. Über die Hintergründe weiß die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten ( NGG) aktuell wenig. Das Angebot, dass die Nachtschicht der Abfüllgesellschaft am Montag um 14 Uhr die Arbeit aufnimmt, hat Geschäftsführer Alexander Benkert abgelehnt: die Mitarbeiter sind am Mittag am Werkstor der Gilde abgewiesen worden.

Immerhin: Die Namen der 14 Mitarbeiter der Abfüllgesellschaft hat die Gilde laut NGG diesmal nicht öffentlich ans Werkstor geheftet wie in der vergangenen Woche. Die Gewerkschaft hatte dies als Angriff auf die Persönlichkeitsrechte gewertet und bei der Landesdatenschutzbeauftragten Beschwerde eingelegt. Wie der Sprecher am Montag auf Anfrage mitteilte, habe seine Behörde inzwischen Kontakt zur Abfüllgesellschaft aufgenommen und darum gebeten, „den Aushang im Eingangsbereich unverzüglich zu entfernen. Die Gesellschaft hat uns mitgeteilt, dies bereits getan zu haben, dennoch prüfen wir derzeit den Vorgang“. Nach Informationen der NGG haben die Mitarbeiter der drei übrigen Gesellschaften inzwischen einen Brief von den Gesellschaften bekommen und um ein Gespräch gebeten. „Dieses Schreiben nehmen wir zum Anlass, mit allen vier Geschäftsführern der Gesellschaften ein Gespräch zu führen. Denn wir sind nach wie vor an einer Einigung interessiert“, so Thomas Domke von der NGG.

Gilde : „Die Aussperrung ist Reaktion auf die Streikpolitik “

Alexander Benkert, der Geschäftsführer der Hannoverschen Abfüllgesellschaft, teilte am Montag mit, dass es sich bei der Aussperrung um eine zulässige Arbeitskampfmaßnahme handele. „Mit der Aussperrung musste die Geschäftsführung der Hannoverschen Abfüllgesellschaft auf die Streikpolitik der NGG reagieren“, so Benkert. Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, bedürfe es einer Planung der Schichten. „Mit kurzen Ankündigungszeiten von Streikanfang und -ende ist eine Planung nicht möglich, da es den Streikenden jederzeit und kurzfristig ermöglicht wird, wieder die Tätigkeit aufzunehmen“, äußerte der Geschäftsführer am Montag weiter. Die Maßnahme sei daher getroffen, „um den Erhalt der Arbeitsplätze am Standort zu ermöglichen und schweren Schaden von der Gesellschaft abzuwenden“.

Bei der Gilde tobt seit rund vier Monaten ein Tarifstreit um eine einheitliche Bezahlung der rund 130 Beschäftigten, der mit immer härteren Bandagen geführt wird. Erst kam es zur Zerschlagung der Brauerei in vier Gesellschaften mit vier Geschäftsführern und dem Aufstellen von Trennwänden mitten durch die Brauerei. Dann folgte die Aussperrung der 14 Mitarbeiter der Hannoverschen Abfüllgesellschaft in der vergangenen Woche, die nun verlängert worden ist. Um einen Engpass bei der Produktion zu vermeidet, hat die Gilde nach NP-Infos inzwischen im Rahmen einer „Konzernleihe“ Mitarbeiter aus dem Frankfurter Brauhaus nach Hannover abgestellt.

Lesen Sie auch

Die Geschichte der Gilde : Von Cord Broyhan bis zur Bier-Holding

: Von bis zur Bier-Holding Wieder Streik bei der Gilde-Brauerei in Hannover

Brauerei-Streit eskaliert: Gilde-Chefs ziehen Mauern im Betrieb hoch

Bier-Boss rechtfertigt Umstrukturierung mit Wirtschaftslage

Gilde : Vergleich verschafft Ruhe – aber nur vorerst

: Vergleich verschafft Ruhe – aber nur vorerst Gilde-Streik: Mitarbeiter ausgesperrt – SPD empört über Umgang

Von Andreas Voigt