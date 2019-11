Gilde Brauerei ruft zum vierten Warnstreik auf

Hannover

Das gildet nicht für die Bierbrauer: Aus Sicht der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) sei die Geschäftsführung der Brauerei weiterhin nicht bereit, in Tarifverhandlungen mit der NGG zu gehen. Mit einem 16-stündigen Warnstreik wollen Gewerkschaft und Mitarbeiter nun ihrer Forderung Nachdruck verleihen. Es ist der vierte Streik innerhalb von fünf Wochen.

Gilde lehnt Rückkehr an den Verhandlungstisch ab

Zwar habe es Ende Oktober ein Gespräch mit Geschäftsführer Karsten Uhlmann gegeben, teilt die NGG mit. Dieser habe jedoch die Rückkehr an den Verhandlungstisch erneut mit der Begründung vermeintlicher Defizite abgelehnt. „Natürlich fordern wir auf den ersten Blick viel. Zunächst waren es vier Tarifverträge. Das war unsere Maximalforderung, die wir jederzeit zu verhandeln bereit sind. Ganz im Gegenteil zur Geschäftsführung der Gilde“, erläutert Lena Melcher, Geschäftsführerin der NGG-Region Hannover.

NGG will einen Standortbetriebsrat vereinbaren

Der Tarifvertrag zur Altersvorsorge bedeute lediglich eine Mehrbelastung von ca. 20.000 Euro im aktuellen Jahr, so Melcher. Gleiches Urlaubsgeld für alle entspräche rund 32.000 Euro jährlich und Weihnachtsgeld rund 260.000 Euro. Zwei Tarifverträge wären dabei sogar kostenneutral. „Vor dem Hintergrund der drohenden Spaltung in vier Teile haben wir unseren Forderungskatalog zwischenzeitlich noch erweitert. Wir wollen einen Standortbetriebsrat vereinbaren, sodass die jetzige Betriebsratsstruktur erhalten und weiterhin für alle vier künftigen Gilde-Betriebe zuständig bleibt. Dieser Tarifvertrag verursacht keine Mehrkosten, den gibt es sozusagen zum Nulltarif für den Arbeitgeber“, sagt Julian Weinz, Mitglied der NGGTarifkommission und Betriebsratsvorsitzender. Für die Belegschaft bedeute ein solcher Tarifvertrag etwas Sicherheit.

„Statt uns immer wieder zu erzählen, was nicht geht, ist es höchste Zeit uns zu sagen, was geht. Die gewerkschaftlich organisierte Belegschaft der Gilde will Arbeitsbedingungen aktiv mitgestalten. Es ist höchste Zeit, dass die Geschäftsführung diesen Fakt akzeptiert“, so Weinz weiter.

Laternenumzug als Zeichen der Solidarität

Um zu zeigen, dass die Streikenden nicht allein mit dieser Einschätzung sind, geht die NGG gemeinsam mit den Angestellten am Montag, 11. November, bei einem „Soli-Laternenumzug“ rund um die Gilde Brauerei in der Südstadt auf die Straße. Los gehts um 17 Uhr.

