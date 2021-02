Gift-Wodka: Wut und Angst in Hannovers Obdachlosenszene

Hannover

Eine unheimliche Virenepidemie, die gnadenlose Kälte und nun auch noch mit ätzender Flüssigkeit versetzte Wodkaflaschen, die nachts an obdachlose Menschen gereicht werden – in der Obdachlosenszene wächst die Verzweiflung und auch der Zorn. Rebecca Flügel, ehrenamtliche Helferin im Caritas-Tagestreff, machte sich nach Bekanntwerden der beiden Fälle in der City auf, um an den einschlägigen Obdachlosentreffs die Menschen zu warnen.

„Da ist auch unheimlich viel Wut“, berichtet Flügel. „Die Menschen hoffen, dass die Person gefasst wird und sagen, die soll dann das Zeug selbst trinken.“ Das Perfide: Gerade in dieser Kälte würden suchtkranke Menschen hochprozentigen Alkohol wie Wodka trinken wollen, es falle ihnen schwer, solche Angebote abzulehnen. Deswegen sind Helferinnen wie Flügel auch nach Feierabend unterwegs. „Die Sprachbarriere macht es aber zum Teil schwierig, die Leute zu erreichen“, erklärte Rebecca Flügel mit Blick auf die osteuropäischen Obdachlosen.

Verätzungen im Mund- und Rachenraum

Was war passiert? Am 21. Januar nachts gegen 3 Uhr erhielt ein 50-Jähriger eine Wodka-Flasche geschenkt, trank – und kam mit schweren Verätzungen im Mund- und Rachenraum ins Klinikum Nordstadt. In der Nacht zum 6. Januar war es ein 30-Jähriger, der das vergiftete Geschenk annahm, er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Freitag warnte die Polizei über die hiesigen Obdachloseninitiativen, die in Hannover gut miteinander und auch mit obdachlosen Menschen vernetzt sind.

Warnung in mehreren Sprachen

„Wir haben zusätzlich am Sonnabend bei unserer Essensausgabe jeden einzelnen unserer Gäste gewarnt“, erzählt Karin Makrygiannis, zweite Vorsitzende der Obdachlosenhilfe Hannover. „Bei einigen mussten wir das mit Händen und Füßen erklären.“ Bei der nächsten Ausgabe am Mittwoch und Donnerstag (an diesen drei Tagen werden von 17 bis 19 Uhr obdachlose und andere bedürftige Menschen mit warmen Mahlzeiten und Kleidung am Andreas-Hermes-Platz versorgt) will die Hilfsorganisaton in mehreren Sprachen Flyer verteilen. „Alle, die wir erreichen konnten, versprachen, nichts anzunehmen. Im Moment sind die Obdachlosen ja ganz gut mit Lebensmitteln und warmer Kleidung versorgt, es wird auch viel gespendet“, so Makrygiannis.

Polizei bittet um Hinweise

Helferinnen wie Flügel und Markygiannis fragen sich aber schon, warum die Polizei erst sechs Tage nach dem zweiten Fall die Warnung aussprach. Diese appelliert nun aber an die Bürger, wachsam zu sein. Wer draußen verdächtige gefüllte Flaschen bemerkt, die nach handelsüblichen hochprozentigen Alkohol aussehen, „sollte auf jeden Fall die Polizei rufen“, sagte Sprecherin Natalia Shapovalova.

„Wer tut so etwas Bösartiges?“

Auch im Kälte-Nothilfetreff Volkshochschule in der Altstadt ist das „vergiftete Geschenk“ Thema. „Wobei unsere Leute hier sich nicht unbedingt angesprochen fühlen, weil sie nach eigenen Angaben nicht trinken“, erzählt Reinhold Fahlbusch von Stidu (Stimme der Ungehörten). Die Menschen, die tagsüber in der VHS seien, würden zur Zeit nachts vornehmlich in der Marktkirche übernachten. „Deswegen haben wir die Zeiten aufeinander abgestimmt.“ Doch auch Fahlbusch ist empört. „Erst vergiften Leute Hunde mit Ködern, nun Obdachlose mit vergiftetem Alkohol. Wer tut so etwas Bösartiges?“, fragt er zornig. Und verweist in dem Zusammenhang auf die Notwendigkeit, die Menschen jetzt in der Kälte bis zum Frühjahr in nicht benutzten Hotels unterzubringen. Das sieht er durchaus pragmatisch: „Es gibt ein Hotel-Sterben mit Corona, so können die Betriebe aufrecht erhalten werden.“

Besser Housing-First-Projekte

Mit Hilfe der Niedergerke- und der MUT-Stiftung des Ehepaares Carstensen werden bereits zwei Hotels mit insgesamt 60 obdachlosen Menschen und Sozialarbeitern belegt, außerdem zahlt die MUT-Stiftung auch 40 Plätze im Jugendgästehaus in Wülfel. „Dadurch haben wir 100 Leute von der Straße bekommen, die sind jetzt in ihren warmen und sicheren Einzelzimmern“, so Fahlbusch. Auf Dauer würden aber nur Housing-First-Projekte nachhaltig helfen. Stadt und Region haben ein solches in Döhren, das Projekt „Plan B – OK“, organisiert und finanziert, und nun auch Zeiten für Tagestreffs und Notunterkünfte ausgeweitet.

Mit offenen Beinen und Krebs auf die Straße gesetzt

Aber auch hier bleibt die Crux, dass die obdachlosen Menschen aus den Notunterkünften für die Nacht tagsüber nicht bleiben dürfen. Kürzlich etwa musste ein 71-jähriger Mann die Notunterkunft für Männer in der Wörthstraße morgens um 9 Uhr verlassen. „In Clogs, mit offenen bereits von Maden befallenen Beinen und einer Krebskrankheit“ sei dieser alte Mann irgendwann im Caritas-Tagestreff aufgetaucht, so eine Mitarbeiterin. Von hier aus sei er schließlich im Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. „Die Leute kann man jetzt nicht auf die Straße setzen, die müssen im Tagestreff bleiben und sollten nicht in dieser Kälte jeden Morgen und jeden Abend von A nach B laufen“, hatte Pascal Allewelt, Sozialarbeiter im Kontaktladen Mecki in der NP kritisiert.

Petition für Hotelunterbringung von Obdachlosen

Auch die Landesarmutskonferenz Niedersachsen (LAK) fordert angesichts des fortdauernden Winterwetters die sofortige Anmietung von Hotels und ähnlichen Wohnmöglichkeiten durch Länder und Kommunen. Obdachlose brauchten mehr Schutz, betonte LAK-Sprecher Lars Niggemeyer. „Die Unterbringung in Provisorien wie Kirchen oder Volkshochschulen kann nur ein erster Schritt sein“, sagte er. Weiterhin gibt es eine entsprechende Petition der Organisation change.org, die bereits von fast 112.000 Menschen und Initiativen unterzeichnet wurde. In diesen Tagen und Nächten, in denen Personen versuchen, obdachlose Menschen zu vergiften, sind sichere Einzelunterkünfte wichtiger denn je.

Von Petra Rückerl