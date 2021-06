Hannover

Wie kommt es, dass Menschen nach einem Messer greifen, um es als Waffe gegen andere einsetzen? Warum führen manche gar ein Messer bei sich und setzen es dann tatsächlich auch mal ein, um jemanden zu bedrohen, zu attackieren, vielleicht gar mit der Absicht, zu töten?

Thomas Bliesener (62), Psychologe und Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) in Hannover, sagte der NP dazu: „Das geschieht sowohl innerfamiliär – etwa bei Paaren, die streiten - als auch im öffentlichen Raum. Das Entscheidende ist, dass einem einfällt, dass der Gebrauchsgegenstand Messer auch eine Waffe ist.“

Anstoß durch Fallberichte?

Für den Kriminologen ist klar: „Die Beobachtung solcher Fälle rückt das eher ins Bewusstsein.“ Die Medien seien mit ihrer umfassenden Berichterstattung stark daran beteiligt, da sie diesen Fakt „durch ihre Berichterstattung für manche erst ins Bewusstsein rücken“.

„Imponiergehabe“

Dass besonders Heranwachsende und Männer bis etwa Anfang 30 sich ein Messer beschaffen und mit sich führen, ist laut dem Experten „Imponiergehabe – das hat es immer schon gegeben. Da zeigt man dann stolz sein Butterfly-Messer vor, spielt damit herum, um ein bisschen anzugeben.“

Thomas Bliesener, Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Quelle: Holger Hollemann

Bliesener sagt, er habe „nicht den Eindruck, dass die Zahl der Messerattacken im Laufe der Jahre dramatisch gestiegen ist“. Man dürfe allerdings den Faktor Corona nicht außer Acht lassen – wegen der beschränkenden Maßnahmen habe es in den vergangenen Monaten seit Beginn der Pandemie „weniger Gelegenheiten gegeben, sich zu treffen, auch gemeinsam Alkohol zu trinken“. Von daher könne es schon sein, dass solche Vorfälle mit steigender Zahl von Gelegenheiten nun zunehmen. Und zwar an „den üblichen Brennpunkten – wo die jungen Leute sich treffen“.

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik für Hannover sind die Fallzahlen im Jahr 2020 allerdings deutlich höher gewesen als im Jahr davor (um rund 20 Prozent, mehr dazu hier), wo erstmals Taten mit Messereinsatz unter der Rubrik „Tatmittel Stichwaffe“ gesondert ausgewiesen wurden.

Die jüngsten Messerattacken vor dem Geschehen am vergangenen Sonntag: Mitte Juni hat vor dem Annabad im Stadtteil Kleefeld ein Unbekannter auf einen 16-Jährigen eingestochen, der eine Schlägerei schlichten wollte, wenige Tage zuvor ist ein 17-Jähriger nahe der Herrenhäuser Gärten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden, Anfang Juni stach ein Kneipengast in Linden-Süd auf zwei andere Gäste ein, Mitte Mai ist eine 17-Jährige von drei Mädchen im gleichen Altersbereich in der Tiefgarage am Opernhaus in Hannover-Mitte überfallen und niedergestochen worden.

Von Ralph Hübner