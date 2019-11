Gibt es Mitfahrbänke bald in der ganzen Region?

Hannover

Kommen bald Mitfahrbänke in der ganzen Region? Sie bieten sozusagen organisiertes Trampen und können gleichzeitig das Klima schonen: Auf Antrag der CDU prüft die Region derzeit das Interesse an Mitfahrbänken in ihren Kommunen. Und das ist gar nicht mal klein.

Bei den Haushaltsplanberatungen 2019 im vergangenen Dezember hatten die Christdemokraten einen Prüfauftrag Mitfahrbänke eingebracht. Jetzt sind die Ergebnisse des Prüfauftrages im Verkehrsausschuss der Region Hannover vorgestellt worden: Von den befragten 21 Städten und Gemeinden der Region haben sich 18 zurückgemeldet. Insgesamt elf meldeten Interesse an Mitfahrbänken an – darunter Barsinghausen, Burgdorf, Burgwedel, Lehrte und Neustadt. Sehr zur Freude des CDU-Fraktionsvorsitzenden Bernward Schlossarek.

In Hannover noch recht unbekannt, aber sporadisch vorhanden

Mitfahrbänke seinen als unkonventionelle Mobilitätsergänzung in Hannover noch recht unbekannt, „in Schleswig-Holstein beispielsweise sind schon viele dieser Bänke aufgestellt worden. Die Erfahrungen dort sind positiv. Was in Schleswig-Holstein und in vielen anderen Teilen Deutschlands funktioniert, kann auch in der Region Hannover erfolgreich funktionieren“, so Schlossarek. Es gibt sogar bereits einige Bänke in der Region, etwa in Seelze, Hüpede oder Harkenbleck, auf Eigeninitiative der Kommune.

Jetzt soll das ganze aber auf die breiteren Beine der Region gestellt werden: Als Nächstes werden die interessierten Kommunen zu einem Infotermin der Region, wo über Details der Aufstellung und der Beschilderung informiert und diskutiert wird.

Wie funktionieren Mitfahrbänke ?

Wer aus seinem Dorf oder seiner Stadt in ein anderes Dorf oder in eine andere Stadt in der Nähe fahren möchte, kann sich auf eine solche Bank setzen und damit vorbeifahrenden Autofahrern signalisieren, dass er mitgenommen werden möchte. Klar ist also, ohne Autofahrer, die bereit sind andere mitzunehmen, funktioniert es nicht. Die Bänke fungieren dabei nicht nur als feste Sammelstelle. Herausklappbare Schilder mit Ortsnamen, die über den Sitzen der Mitfahrbänke hängen, zeigen zudem den näher kommenden Autofahrern den gewünschten Zielort an.

Das Konzept Mitfahrbänke soll so eine pragmatische Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr sein. In Gegenden mit längeren Taktzeiten im öffentlichen Personennahverkehr kann auf unbürokratische Art und Weise die Mobilität von Menschen ohne Auto, zum Beispiel Jugendliche und Senioren, verbessert werden.

Es geht auch um Klimaschutz

„In erster Linie geht es uns natürlich darum, auf eine einfache Weise die Mobilität der Bürger der Region zu erhöhen“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende. Aber Mitfahrbänke haben auch einen Klimaschutzaspekt. „Jede Mitfahrbank trägt zu mehr geteilter Mobilität bei und schützt so das Klima. Gerade im Verkehrssektor besteht viel Potenzial in Sachen Klimaschutz. Mir gefällt die Idee, dass auch mit wenig Aufwand etwas für das Klima getan werden kann“, so Schlossarek.

Der bisherige Prüfauftrag der CDU ist bereits mit 100.000 Euro hinterlegt. „Aufgrund der vorhandenen Nachfrage werden wir uns dafür einsetzen, dass die Mittel verstetigt werden“, so der Christdemokrat „Unser Ziel ist es, dass langfristig flächendeckend im ganzen Regionsgebiet Mitfahrbänke stehen.“

Von Simon Polreich