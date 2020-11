Hannover

Eine Landesbürgschaft für Kredite, die Messe AG und Flughafen Hannover-Langenhagen aufnehmen, um die wirtschaftliche Schieflage zu überstehen: Das hatte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) am Rande einer Demonstration von Gastronomen am Montag auf dem Opernplatz Hannover in Aussicht gestellt. Die Stadt Hannover als zweiter Haupt-Anteilseigner von beiden Unternehmen kann dem durchaus folgen, sieht dem Vernehmen nach aber noch Gesprächsbedarf. Am Dienstag hat OB Belit Onay den Fraktionsspitzen aus dem Rat in vertraulicher Runde vorgeschlagen, der Messe AG und Flughafen mit einer Kreditbürgschaft in Höhe von knapp 70 Millionen Euro beizuspringen.

In Kürze soll darüber im vertraulichen Teil des Finanzausschusses abgestimmt werden. Doch bei der Politik gibt es offenbar noch Fragen. Deshalb ist es denkbar, dass es erst im Dezember zu einem Beschluss der Stadt Hannover kommt, hat die NP erfahren. Die finanzielle Schieflage bei Messe AG und Flughafen allein auf die Corona-Pandemie zu schieben, wie als Begründung für die Kreditbürgschaft angeführt wird, erscheint der Ratspolitik nicht ganz plausibel – der Flughafen ist seit Jahren hoch verschuldet, die Messe AG schiebt bei 700 Mitarbeitern hohe Personalkosten vor sich her, die ihnen nun in der Pandemie auf die Füße fallen, hieß es.

Messe AG braucht 100 Millionen Euro Kredit

Die Stadtspitze hatte den Fraktionschefs schon am vergangenen Freitag in vertraulicher Sitzung die Lage der beiden Unternehmen erläutert und das Rettungspaket vorgestellt. Demnach braucht allein die Messe AG 100 Millionen Euro, um weiter am Markt bestehen zu können. Auf Stadt und Land als größte Anteilseigner entfallen jeweils 48 Millionen Euro Kreditbürgschaft. Vier Millionen Euro soll der dritte Anteilseigner tragen, das ist die Region Hannover. Wie jüngst bekannt wurde, will die Messe AG Stellen abbauen, um Kosten zu sparen, doch die Gewerkschaft IG Metall ist dagegen und verweist auf einen bis 2024 gültigen Tarifvertrag, der betriebsbedingte Kündigungen ausschließt. Und: Die Personaldecke darf laut dieser Übereinkunft nicht unter 700 Vollzeitstellen rutschen. Bereits 2009 hatte die Messe – unter dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Wolfram von Fritsch – durch die damalige Welt-Wirtschaftskrise Verluste in Millionenhöhe bekannt gegeben und eine Finanzspritze von 250 Millionen Euro erhalten, zu gleichen Teilen von der Stadt Hannover und dem Land Niedersachsen.

Noch düsterer sieht die Finanzlage beim Airport aus. Die Nettoverschuldung – ohne das angestrebte Darlehen – beträgt nach NP-Informationen aktuell 160 Millionen Euro. Auf diese Größenordnung belaufen sich auch die Umsatzerlöse, heißt: Geld, um die Verschuldung zu tilgen oder in Ausbauten zu investieren, kann der Flughafen im Moment aus eigener Kraft nicht erwirtschaften. Im Gegenteil. Es wird prognostiziert, dass die Verschuldung in den nächsten zehn Jahren auf 233 Millionen Euro ansteigt. Nun soll ein Kredit von 60 Millionen Euro helfen, für den Stadt und Land sowie der private Finanzinvestor Icon Infrastructure bürgen sollen. Nach den aktuellen Überlegungen sollen Stadt Hannover und Land Niedersachsen jeweils für 21 Millionen Euro bürgen und der dritte Anteilseigner Icon mit 18 Millionen Euro.

Kreditanträge sind bis 31.Dezember möglich

Die Kredite für Flughafen und Messe stellt der Bund zur Verfügung, um die Corona-Pandemie zu überbrücken. Bis zum 31. Dezember müssen die Unternehmen die Anträge stellen. Deshalb bleibt der Stadt Hannover für eine Entscheidung noch etwas Spielraum. Das Land Niedersachsen hat sich offiziell noch nicht zu einer Bürgschaft geäußert, wenngleich sich Wirtschaftsminister Bernd Althusmann am Montag klar sowohl zu Flughafen als auch zu Messe bekannt hatte. Grünes Licht von der Region für ihre Bürgschaft liegt ebenfalls noch nicht vor. Hinter vorgehaltener Hand heißt es aus dem hannoverschen Rathaus sogar, dass es ein „Weiter so“ nicht geben könne. Man müsse auch mal über neues Personal an der Spitze beider Unternehmen nachdenken.

Von Andreas Voigt