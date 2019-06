Hannover

Betroffen könnte am Dienstag der östliche Bereich der Region Hannover sein.

Und so warnt der Deutsche Wetterdienst:

Bei schwachen Luftdruckgegensätzen breitet sich feuchte und warme Luft insbesondere in den Osten und Südosten aus, während weiter westlich weniger warme Luftmassen wirksam sind. Dabei gestaltet sich das Wetter wechselhaft mit der Gefahr schwerer Gewitter insbesondere im Osten und Süden.

So warnte der Deutsche Wetterdienst um 9.35 Uhr vor drohenden Unwettern. Quelle: DWD

GEWITTER: Heute Nachmittag und am Abend im Osten und Südosten erneut Gewitter mit Unwettergefahr (großer Hagel, (extremer) Starkregen, Sturm- oder Orkanböen). Nach Westen nur geringe Gewitterneigung. In der Nacht zum Mittwoch unter allmählicher Abschwächung in die Mitte und den Norden ausbreitende Gewitter. Dann besonders im Nordosten Unwettergefahr.

In Bayern hat ein Gewitter am Montagabend schwere Schäden angerichtet. Es gab Hagelkörner so groß wie Tennisbälle –Autoscheiben und Dachfenster wurden zerstört, zwei Menschen verletzt.

Aktuelle Warnungen des Deutschen Wetterdienstes gibt es HIER oder auf der Seite der Unwetterzentrale.

Von NP