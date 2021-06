Gewitter über Hannover: Drohen weitere Unwetter am Sonntag?

Hannover

Ein Gewitter hat sich am frühen Sonntagmorgen über der Region entladen und wohl viele Hannoveraner aus dem Schlaf aufschrecken lassen. Es galt zeitweise eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes.

Warnung: Die aktuelle Lage in der Region Hannover

Klicken Sie hier, um die aktuellen Warnungen auf der Seite des DWD zu sehen.

Blitzeinschlag bei der Üstra

Ein Blitz-Einschlag führte zu einem Stromausfall und Störungen im Stadtbahnverkehr. Wie die Üstra bei Twitter mitteilte, musste für die Linien 4 und 5 ein Ersatzverkehr ab Königsworther Platz über Stöcken bis nach Marienwerder Wissenschaftspark eingerichtet werden.

Das Problem konnte bereits nach kurzer Zeit wieder behoben werden. Die Stadtbahnen fahren wieder.

Drohen weitere Gewitter?

In ganz Deutschland können sich am Sonntag Gewitter entladen. Doch in der Region Hannover soll es laut Meteorologen nach dem Gewitter am Morgen ruhig bleiben. Es kühlt sich leicht ab. Temperaturen bis zu 29 Grad sind möglich. Am Montag sind erneut Gewitter möglich.

Besonders in Ostdeutschland könnten die Gewitter heftiger ausfallen. Laut dem Deutschen Wetterdienst könnten sogenannte Superzellen entstehen. Diese sind gefährlicher als Gewitter und äußern sich in Sturmböen, Hagel und Tornados.

Wie häufig werden Menschen von einem Blitz getroffen?

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland von einem Blitz getroffen zu werden, sehr gering. Jährlich werden demnach im Durchschnitt rund 130 Menschen verletzt, drei bis vier kommen durch Blitzeinschläge ums Leben. Nicht alle davon werden direkt getroffen. Aber auch wenn der Blitz in die Erde einschlägt, kann es gefährlich werden. Der Strom breitet sich dann bis zu 30 Meter um die Einschlagsstelle herum im Boden aus.

Was genau passiert bei einem Blitzeinschlag im Körper?

Wird man direkt getroffen, steigt die Spannung im Körper auf mehrere 100.000 Volt an. Mögliche Folgen: Herz- oder Atemstillstand. Laut DWD überleben aber rund zwei von drei Menschen, die von einem Blitz getroffen wurden. Sie haben dann jedoch jahrelang mit Spätfolgen zu kämpfen. Es kann zu Muskel- und Nervenlähmungen kommen, zu Bewusstseinsstörungen, Bluthochdruck und Persönlichkeitsveränderungen.

Wie entstehen Gewitter und Blitze?

Wenn unterschiedlich warme Luftmassen aufeinandertreffen oder es in der Atmosphäre zwischen oben und unten besonders große Temperaturunterschiede gibt, gewittert es. Je heißer es am Boden ist, desto heftiger ist das Gewitter in der Regel. Die feuchtwarme Luft steigt nach oben, kondensiert und bildet eine Gewitterwolke. In der Wolke baut sich ein immer größer werdendes elektrisches Spannungsfeld auf, das sich durch eine Art Kurzschluss - einen Blitz - wieder entlädt. Häufig entstehen Gewitter innerhalb weniger Minuten und sind örtlich begrenzt.

Wie häufig gewittert es denn?

Rund 2000 Gewitter pro Stunde gibt es laut DWD auf dem gesamten Planeten, die meisten davon in den Tropen. Bei jedem Gewitter blitzt es etwa 100 Mal pro Sekunde. Die meisten Blitze entladen sich zwischen den Wolken und schlagen nicht in Richtung Erde. In Deutschland blitzt es mehr als zwei Millionen Mal pro Jahr.

Von RND/ewo/kha