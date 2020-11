Hannover

Ein Gruß von Freunden aus dem Ausland, ein paar liebe Zeilen an die Großeltern, ein Dankeschön an das Kita-Team, Pfleger oder Nachbarn: Selten waren uns liebe Worte so wertvoll wie heute. Für unser Magazin „Weihnachtspost von nah und fern“ sammeln wir ab sofort Ihre Weihnachtsgrüße ein.

Überraschung im Magazin

Lassen Sie liebe Menschen in Hannover und der Region wissen, dass Sie an sie denken. Oder sagen Sie Danke für besondere Hilfe in diesem außergewöhnlichen Jahr. Können Sie dieses Mal nicht gemeinsam feiern wie gewohnt? Verbringen Sie die Adventszeit und die Festtage in diesem Jahr sogar im Ausland? Dann überraschen Sie Ihre Lieben zu Hause doch mit ein paar netten Worten. Wir veröffentlichen die schönsten Geschichten, Grüße und Fotos im Weihnachtsmagazin der NP.

Anzeige

E-Mail schreiben und grüßen

So landen Ihre Botschaften pünktlich an Heiligabend auf dem Tisch der Adressaten: Schreiben Sie uns in ein paar Sätzen, von welchem Ort aus Sie Ihren Gruß senden und wen Sie damit beschenken – das dürfen Omas und Opas genauso sein wie der nette Zeitungsbote, das Team aus dem Lieblingscafé von nebenan oder der beste Freund. Sie alle freuen sich in diesen Tagen gewiss über ein Dankeschön oder ein paar Worte, die von Herzen kommen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Erzählen Sie, wofür Sie sich bedanken wollen, welche Wünsche Sie für Ihre Lieben haben und wie Sie persönlich das schönste Fest des Jahres vorbereiten und feiern werden. Natürlich dürfen Sie es auch gern weitersagen: Wir freuen uns auf Ihre Geschichten und Fotos.

Mitmachen und iPad gewinnen

All jene, die uns ihre Grüße übermitteln, können gewinnen: Die NP verlost unter allen Einsendern ein iPad 10.2, 128 GB, WiFi Spacegrau aus dem MADSACK Media Store. Mitzumachen lohnt sich also. Senden Sie Ihre Grußbotschaft per E-Mail an weihnachten@madsack.de, Kontaktdaten mit vollständigem Namen, Adresse und Altersangabe bitte nicht vergessen. Ganz wichtig: Wir brauchen mindestens ein Foto von Ihnen mit einer Mindestgröße von 1 MB. Einsendeschluss ist am Sonntag, 6. Dezember.

Von NP