Das Historische Museum wird immer mehr zum Problem für die Stadt. Für den Umbau des Museums, das die Stadt bereits im April für eine umfassende Sanierung geschlossen hatte, gibt es weder das Geld noch einen Fahrplan. Nun appelliert die GEW Region Hannover an die Entscheidungsträger der Stadt, die Sanierung des Historischen Museums so zügig wie möglich durchzuführen. Die Gewerkschaft bangt um die Zukunft des außerschulischen Lernortes.

„Wichtiger außerschulischer Lernort “

„Das Museum stellt einen wichtigen außerschulischen Lernort für Schulen in Stadt und Region Hannover dar“, so GEW-Kreisvorsitzender Dieter Räger. Bis zur Schließung hätten jährlich mehrere tausend Schülern das Historische Museum besucht. Unterrichtsthemen seien dort vertieft und anschaulich gemacht worden, so Räger: „Mit qualifizierter Unterstützung der Museumspädagogik wurde ein besonderer Zugang zur Geschichte eröffnet, der eine unverzichtbare Bereicherung zum schulischen Lernen darstellt.“

Übergangsmaßnahmen sind kein „wirklicher Ersatz“

Der Gewerkschafter bedauert, dass diese Besuche insbesondere für die weiterführenden Schulen schon länger entfallen seien. Die bisherigen „Übergangsmaßnahmen“ des Museums seien zwar sehr engagiert und einfallsreich, seien aber „kein wirklicher Ersatz“. Räger fordert daher: „Es muss jede Möglichkeit genutzt werden, um den Zeitraum der Schließung der Dauerausstellung nicht weiter auszudehnen.“

Bleibt Museum auch im Kulturhauptstadtjahr dicht?

Allerdings sei es selbstverständlich zwingend, dass die notwendigen Baumaßnahmen, allen voran die Entfernung von Schadstoffen, stattfinden, so Räger. In Teilen des Gebäudes wurde der krebserregende Schadstoff PCB gefunden wurde. „Darüber hinaus darf es aber keine Verzögerung durch politische Entscheidungen geben, die dadurch entstehen, dass die notwendigen Gelder dafür nicht bereitgestellt werden.“ Bereits 2018 mussten im Historischen Museum Gerüste aufgestellt werden, um die Decke zu stützen. Ursprünglich sollte das frisch sanierte Haus im Jahr 2023 mit einer modern konzipierten Dauerausstellung wieder eröffnet. Nun ist fraglich, ob das es auch im möglichen Kulturhauptstadtjahr 2025 dicht bleibt.

Von Britta Lüers