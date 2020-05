Gewerbesteuer: Einnahmen brechen um 200 Millionen Euro ein

Hannover

Ein tiefschwarzer Tag für Politik und Verwaltung: Erstmals hat Stadtkämmerer Axel von der Ohe Zahlen zu den Folgen der Corona-Krise präsentiert. Kurzarbeit und Konjunktureinbruch würden die Stadt mit Ausfällen in dreistelliger Millionenhöhe treffen, war die Befürchtung. Doch das am Ende wahrscheinlich 200 Millionen Euro wegbrechen, hatte kaum jemand erwartet.

Auf Einnahmen in Höhe von 702 Millionen Euro an Gewerbesteuern hatte die Stadt für dieses Jahr gesetzt. Bis Ende April sind aber nur 515,6 Millionen Euro eingegangen. Weil ein Ende der Krise längst nicht in Sicht ist, in vielen Bereichen Wirtschaft, Handel und Gastronomie ganz langsam wieder anlaufen, korrigiert der Kämmerer den Ansatz auf 500 Millionen Euro.

Einnahmen aus Eigenbetrieben brechen weg

Schrumpfen wird auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Die Erträge aus Gewinnanteilen von städtischen Eigenbetrieben und Beteiligungen weisen für die Monate Januar bis April eine Null aus. Am Ende des Jahres hätten eigentlich fast 80 Millionen Euro stehen sollen.

Der Anteil der Gewerbesteuer an den Gesamtsteuereinnahmen der Stadt Hannover liegt bei mehr als 55 Prozent – so viel wie in keiner Kommune der Region Hannover. Das macht die Lage dramatisch. OB Belit Onay fordert einen Rettungsschirm für die Kommunen. „Wir brauchen nicht Kredite, sondern Cash“, sagte er der NP.

Nachtragshaushalt beschlossen

Wegen der Corona-Krise hatte der Rat im April einen 800 Millionen Euro-Nachtragshaushalt beschlossen. Am Donnerstag will der Verwaltungsausschuss nach einer Sondersitzung mehrerer Ratsausschüsse ein drittes Hilfspaket beschließen. Nach der Unterstützung der Wirtschaft mit zehn Millionen Euro und dem Solidarfonds folgt ein Rettungsschirm für Gastronomie, Kultur, Sport.

„Das ist bundesweit einmalig, was wir als Kommune leisten“, betont Onay. Gut drei Millionen Euro sind für die ersten Schritte zum Neustart bestimmt.

Von Vera König