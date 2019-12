Gewaltopfer leugnet Vergewaltigung

HANNOVER

Die Anklage klingt fürchterlich: Eyder Y. (40) soll seine Lebensgefährtin (39) zwei Mal vergewaltigt, stranguliert und mit dem Tod bedroht haben. Nach der Zeugenaussage der Frau stellt sich die Lage ein wenig anders dar. Und man fragt sich: Hat die Frau am Dienstag zum Prozessauftakt gelogen oder bei ihrer polizeilichen Aussage?

Laut Anwalt Dirk Schoenian haben sein Mandant und das mutmaßliche Opfer seit neun Jahren eine On-Off-Beziehung geführt. Immerhin wurde 2014 der gemeinsame Sohn geboren. Und so wie die Frau das Geschehen am 5. August 2019 in Limmer schildert, hat sie an einem Tag im Extremen die komplette Beziehung nochmal durchleiden müssen.

Angeklagter hatte Näherungsverbot

Eyder Y. hatte ein Näherungsverbot, als er im August über den Balkon in die Wohnung seiner (Ex)-Lebensgefährtin eindrang. Er wollte sich wieder mit seiner Frau versöhnen, vorher wollte er nicht gehen. „Ich liebe euch, gebt mir eine Chance“, flehte er. Doch die Mutter seines Sohnes verweigerte die Aussprache.

Laut Anklage hat er dann seine Frau gefesselt und vergewaltigt. Am Dienstag erklärte die Zeugin: „Ja, ich wollte mit ihm schlafen.“ Es habe keinen Zwang, keine Gewalt gegeben. Die Erklärung lieferte sie gleich mit. Eyder Y. habe versucht, Sex mit anderen Frauen zu haben. Doch das habe nicht funktioniert. „Er fürchtete um seine Männlichkeit“, sagte die Zeugin aus. Also ließ sie ihn bei sich seine Männlichkeit beweisen.

Gewürgt bis zur Bewusstlosigkeit

Doch so toll schien der Sex nicht gewesen zu sein. Denn die 39-Jährige lief anschließend im Schlafanzug mit Hausschuhen auf die Straße und schrie um „Hilfe“. „Ich wollte, dass er aus meiner Wohnung verschwindet.“ Oberstaatsanwältin Jutta Rosendahl meinte trocken: „Das überzeugt mich nicht.“

Der Tag blieb extrem. Der Angeklagte habe sie zwei Mal gewürgt, bis ihr schwarz vor Augen geworden sei. Er habe ihr mit der Duschbrause Wasser ins Gesicht gespritzt, sie ihn in ein Becken voller Wasser getaucht. Zum Schein habe sie dann gesagt, dass alles wieder gut sei.

Gerichtsmediziner fanden keine Verletzungen

Auch die zweite angeklagte Vergewaltigung habe nicht stattgefunden. Am Abend hätten sie wieder miteinander geschlafen. Aber: „Er hat mir keinen Schaden zugefügt.“ Die Gerichtsmediziner konnten bei der Frau keine Verletzungen feststellen, die auf eine Vergewaltigung hindeuteten.

Richter Joachim Lotz war von dieser überraschenden Aussage sichtlich beeindruckt. Er fragte die Frau: „Gab es Drohungen oder Geldzahlungen seitens der Familie des Angeklagten?“ Die Antwort: „Nein, auf keinen Fall.“ Wieder stellt sich die Frage: Wahrheit oder Lüge?

