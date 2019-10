Gewalt gegen Polizisten in Hannover: Mildes Urteil gegen Angreifer sorgt für Empörung

Hannover

Angriffe auf Einsatzkräfte nehmen zu – und werden immer brutaler. Ein krasser Fall im Hauptbahnhof Hannover hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt, als Bundespolizisten beim Platzverweis zweier Betrunkener (heute 20, 21) von einem bis dato unbeteiligten Mann (heute 20) traktiert wurden. Lukas K. trat einem Beamten in Kickbox-Manier mit voller Wucht ins Gesicht. Nun wurden die Täter verurteilt – ein Richterspruch, der in Polizeikreisen Empörung und Entrüstung ausgelöst hat.

Der Tritt: Die Aufnahme einer Überwachungskamera im Hauptbahnhof dokumentierte den brutalen Angriff in Kickbox-Manier. Quelle: Bundespolizei

Die Nacht zum 14. April 2019 im Hauptbahnhof Hannover. In einem Fast-Food-Restaurant gibt es Stress, weil der 21-Jährige und sein ein Jahr jüngerer Begleiter verbotenerweise Alkohol trinken und das Geschäft nicht verlassen wollen. Zwei Bundespolizisten erteilen dem Duo Platzverweise. Die Betrunkenen (1,6 und 1,5 Promille) wollen nicht gehen, wehren sich, greifen die Ermittler an.

Vor dem Lokal hat sich eine grölende Menschenmenge gebildet, aus der heraus Lukas K. angreift. Von hinten reißt er einen Polizisten zu Boden. Als der 54-Jährige wieder aufsteht, tritt der Täter ihm frontal ins Gesicht. Auf Bildern einer Überwachungskamera ist genau zu sehen, wie er den Beamten mit seinem Schuh unter dem Kinn trifft.

Quetschungen und Prellungen im Gesicht

Lukas K. fügt dem 54-Jährigen multiple Quetschungen, Prellungen im Gesicht und eine Schürfwunde am Hals zu. Der johlende Mob filmt teilweise das Geschehen mit Handykameras. Zum Glück schreiten zwei LKA-Beamte ein, die zufällig privat im Bahnhof unterwegs sind. Auch Kollegen der Bundespolizei eilen zur Hilfe, bändigen das Trio, während die beiden Betrunkenen sich gegenseitig aus der Festnahme-Situation befreien wollen. Der Fall hatte jetzt vor dem Jugendschöffengericht für die Angreifer ein Nachspiel, ein viel zu harmloses – so wird es zumindest in Polizeikreisen empfunden.

Das Publikum: Eine Menschenmenge schaut sich das Geschehen an, einige Zuschauer filmen mit ihren Handys. Quelle: Bundespolizei

Bei allen Angeklagten wurde noch das Jugendstrafrecht angewandt: „Laut Jugendgerichtshilfe sind Reifeverzögerungen nicht auszuschließen“, erklärt Amtsgerichtssprecher Koray Freudenberg auf NP-Nachfrage das Urteil. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Gefangenenbefreiung, vorsätzliche Körperverletzung in Tateinheit mit vorsätzlichen Angriffs auf Polizisten: Die beiden Betrunkenen sollen deshalb an einem dreimonatigen sozialen Trainingskursus teilnehmen beziehungsweise drei Beratungsgespräche in Anspruch nehmen und Geldauflagen von 1000 sowie 150 Euro zahlen.

Täter unter Drogen

Haupttäter Lukas K. bekam eineinhalb Jahre mit Bewährung – und das, obwohl er bereits während der Attacke wegen eines Drogendelikts unter Bewährung stand. Wie die beiden anderen Angeklagten hatte er vor dem Angriff gekifft.

Während die Staatsanwaltschaft die Urteile gegen die beiden Betrunkenen akzeptiert, hat sie bei Lukas K. Berufung eingelegt – die Anklagebehörde hatte im Prozess zwei Jahre und vier Monate ohne Bewährung gefordert. Nun geht es in die nächste Instanz. Sprecher Thomas Klinge sagt, warum: „Das Strafmaß erscheint uns der Tat nicht angemessen.“

„Das Urteil hat mich entsetzt und bestürzt“

Das findet auch der Personalratsvorsitzende der Bundespolizeidirektion Hannover, Michael Ramsay: „Das Urteil hat mich entsetzt und bestürzt.“ Vor dem Hintergrund zunehmender Gewalt gegen Einsatzkräfte, hält Ramsay den Richterspruch für ein „ganz schlechtes Zeichen nach außen.“ Er erwartet von der Justiz eine Rechtsprechung, die abschreckt und seine Kollegen künftig besser vor Angriffen schützt. Unfassbar sei auch das Verhalten der johlenden, grölenden und filmenden Menschenmenge gewesen, die sich um die Angreifer und Polizisten im Hauptbahnhof gebildet hatte: „Für Kollegen ist es eine Katastrophe, wenn von außen störend eingegriffen wird.“

Heiko Teggatz, erster stellvertretender Vorsitzender der DPolG Bundespolizeigewerkschaft, empfindet das Urteil so: „Es ist ein Schlag ins Gesicht für Polizisten, die Leib und Leben für die Menschen in Deutschland riskieren.“ Die traurige Wahrheit sei, dass auf großen Bahnhöfen wie Hamburg, Berlin und Hannover Gewalt und Verrohung zunehmen. Dieser schlimmen Entwicklung müsse mit hohen Haftstrafen für die Täter begegnet werden.

Von Britta Mahrholz