Gewalt am Küchengartenplatz: „Das geht so unfassbar schnell“

Trotz starker Polizeipräsenz ist es am Wochenende wieder zu Gewalttaten am Küchengartenplatz in Hannover-Linden gekommen. Erneute Messerattacken wie in den Vorwochen gab es zwar nicht. Doch ein 15-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag versucht, eine Heranwachsende mit Haarspray anzuzünden. Außerdem gab es eine Schlägerei sowie einen Angriff mit Pfefferspray. Während der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Hannover nun ebenfalls die Einführung eines Nachtbürgermeisters fordert, werden die Anwohnerinnen und Anwohner Augenzeugen der Gewalttaten.

Eine von ihnen ist Sylke Großer. Sie wohnt unmittelbar am Küchengartenplatz und beobachtet die Situation mit zunehmender Sorge. Mit zahlreichen anderen Nachbarinnen und Nachbarn hat die 49-Jährige Anfang September eine Bürgerinitiative gegründet, um gegen Lärm, Müll und Wildpinkeln vorzugehen. Seitdem haben die Gewalttaten in Linden-Mitte zugenommen. Bei Messerattacken wurden in den vergangenen Wochen mehrere junge Menschen verletzt.

Hoher Alkoholkonsum unter Minderjährigen

Großer berichtet, dass es sich bei den Feiernden, die den Platz sowie die angrenzende Grünfläche in Beschlag nehmen, um Heranwachsende und Minderjährige handelt. „Das Publikum ist hoch aggressiv und sehr jung“, sagt sie. Vor allem der starke Alkoholkonsum sei ein großes Problem. Tatsächlich fallen an Wochenenden die großen Mengen an leeren Spirituosenflaschen auf, die am und um den Platz herumliegen – Whisky, Vodka, Korn und anderes.

Anwohner berichten von stark alkoholisierten Feiernden am Küchengartenplatz. Quelle: Katrin Kutter

Die Messerattacke vom 8. Oktober beobachtete sie zufällig aus ihrem Wohnungsfenster. Ein 16-Jähriger soll kurz nach Mitternacht auf drei andere junge Männer eingestochen und sie verletzt haben. Vorausgegangen war ein Streit zwischen knapp 20 Personen. „Das ging so unfassbar schnell“, sagt Großer. Die Gruppe habe sich nach der Attacke in alle Richtungen verstreut, ein Verletzter soll an der Blumenauer Straßen zusammengesunken sein. „Der Platz ist wie gemacht, um sich zu verteilen“, sagt sie. Ein Vorteil, den ihrer Meinung nach auch Drogendealer ausnutzen, um gegebenenfalls vor der Polizei zu flüchten.

Dehoga will Nachtbürgermeister

Die Anwohner standen zuletzt im regelmäßigen Austausch mit dem Polizeikommissariat Limmer, sagt Großer. „Wir sollen die Beamten sofort alarmieren, wenn auf dem Platz etwas los ist“, sagt sie. Das gelte nicht erst für die späten Abendstunden, wenn es zu Ruhestörengen kommt, sondern „sobald sich größere Gruppen einfinden“.

Um Lösungen für die Auseinandersetzungen, Partys, Müll und andere Probleme zu finden, hat sich am Montag auch die Dehoga gemeldet. Der Gastronomenverband unterstützt die Forderung nach einem sogenannten Nachtbürgermeister. „Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Sicherheitsproblem – nicht nur durch die aktuellen Ereignisse – ist immer wieder Thema unter den Gaststättenbetreibern“, sagt Christian Stöver, Vorsitzender der Fachgruppe Gastronomie. „Hier muss eine Schnittstelle zwischen Anwohnern, Betreibern und der Stadtverwaltung geschaffen werden. Eine derartige Stelle zahlt sich vermutlich schnell wieder aus“, sagt Stöver.

Mehrere Gastronomen hatten diesen Wunsch bereits mitgeteilt. Auch Lindens Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube (Grube) hat sich zum Nachtbürgermeister geäußert. „Wir haben das mit Städten diskutiert, in denen es bereits Nachtbürgermeister gibt“, hatte er im Interview gesagt. Demnach würden die Probleme auf dem Küchengartenplatz oder auf der Limmerstraße nicht gelöst werden.

