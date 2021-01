Getötet vom eigenen Freund: Warum musste Türsteher (34) aus Lehrte sterben?

Hannover

Warum musste ein 34-Jähriger aus Lehrte sterben? Die Hintergründe der Gewalttat, bei der der Mann ums Leben gekommen ist, sind weiterhin unklar. Der Freund des Opfers (38), der sich am Montag selbst gestellt und die Polizei zu der Leiche in einer Kleingartenkolonie in Seesen ( Goslar) geführt hatte, sitzt mittlerweile in U-Haft. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft vorerst wegen Totschlags.

Der Täter scheint gefunden, das Motiv gibt Rätsel auf. Steht die Tat in Zusammenhang mit dem Job des Opfers als Türsteher oder gerieten die Männer aus privaten Gründen in einen Streit? Die Polizei war jedenfalls seit Montagabend in Lehrte an den Wohnhäusern mehrerer Familienmitglieder des Opfers im Einsatz. Ob die Angehörigen in erster Linie geschützt werden sollten oder Durchsuchungen im Vordergrund standen, ließ die Polizeidirektion Hannover am Mittwoch offen. „Alle dort getroffenen Maßnahmen stehen aber in Zusammenhang mit der Tat“, so Polizeisprecher Martin Richter.

Anzeige

Fundort der Leiche: In dieser Gartenlaube in Seesen lag der getötete Lehrter. Der mutmaßliche Täter führte die Polizei am Montag selbst dorthin. Quelle: dpa

Polizei weist Vorwürfe der Familie zurück

Fest steht, dass der Tote seit dem 30. Dezember als vermisst galt. Mit einem Bekannten war er zuvor weggefahren. Als der Kontakt zu dem 34-Jährigen, abbrach, schaltete seine Familie die Polizei ein. Bei der Vermisstenanzeige habe diese auch das Autokennzeichen und den Namen des Begleiters angegeben. Den Vorwurf eines Angehörigen, der Mann könnte noch leben, hätte die Polizei nur früher nach ihm gesucht, wollte diese so nicht stehen lassen. Laut Polizeisprecher Richter ging die Anzeige in der Silvesternacht bei der Inspektion Burgdorf ein. „Wir haben zu jedem Zeitpunkt sämtliche Informationen, die uns vorlagen, bewertet und alle erforderlichen Maßnahmen unverzüglich eingeleitet. Insofern können wir da keinen Fehler erkennen“, betont Richter.

Da Erwachsene das Recht haben, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, auch ohne diesen den Angehörigen mitzuteilen, muss die Polizei bei Vermisstenmeldungen grundsätzlich mit Bedacht vorgehen. Wie intensiv nach einer Person gefahndet wird, hängt nicht zuletzt von der Einschätzung der Gefährdungslage ab. Da der genaue Ablauf der Vermisstenfahndung im Falle des toten Lehrters Gegenstand der Ermittlungen ist, wollte sich die Polizei nicht weiter dazu äußern.

Seit Montag hat die Familie traurige Gewissheit, dass der 34-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist – getötet vom eigenen Freund. So stellt sich der Fall jedenfalls den Ermittler dar, nachdem der 38-Jährige sich am Montag selbst der Polizei in Goslar gestellt und die Beamten zum Tatort – eine Kleingartenlaube in Seesen – geführt hat.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was zuvor passierte, muss nun die Staatsanwaltschaft Braunschweig aufklären. Der Tatverdächtige soll gegenüber der Polizei von einem Unfall gesprochen haben. Ein Mordmerkmal ist nach jetzigem Ermittlungsstand zumindest nicht erkennbar. „Wir ermitteln wegen Totschlags“, so Staatsanwalt Sascha Rüegg. Dass der Lehrter offenbar erschossen wurde, wollte Rüegg am Mittwoch auf NP-Nachfrage nicht bestätigen. Auch zum weiteren Stand der Ermittlungen, – beispielsweise ob der mutmaßliche Täter seither noch weitere Angaben zum Hergang gemacht hat, und wie lange das Opfer bereits tot ist – äußerte sich die Behörde nicht. „Die Ermittlungen laufen mit Hochdruck in vielfältige Richtungen“, so Rüegg.

Von André Pichiri