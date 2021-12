Hannover

Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil tauschen sich am Freitag ab 12 Uhr in Hannover über die Corona-Pandemie aus. Die beiden SPD-Politiker schauen sich die Impfstraße im ehemaligen Regenwaldpanorama im Zoo an. Hier können sich sowohl Erwachsene als auch Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Hinterher geben die beiden SPD-Politiker ein Pressestatement im Gästehaus der Landesregierung.

Bei seinem ersten Auswärtstermin als neuer Bundesgesundheitsminister legte Lauterbach auch selbst Hand an, impfte in seiner Funktion als Impfarzt die beiden Kinder Fritz und Frida und sprach später von einem Vorzeigeprojekt: „Ich finde die Einrichtung vorbildlich organisiert und wunderbar, dass ein Ambiente geschaffen worden, in dem sich die Kinder wohlfühlen können.“

Die aktuellen Corona-Daten geben in Niedersachsen ein durchwachsenes Bild ab: Die Werte aus den Kliniken hatten sich zu Donnerstag etwas verbessert, doch die allgemeine Infektionsentwicklung bleibt angespannt. Nachdem die Sieben-Tages-Inzidenz am Vortag noch zurückgegangen war, nahm sie mit Stand Donnerstagmorgen wieder leicht von 178,6 auf 179,2 zu. Das Landesgesundheitsamt warnte zugleich vor einer beginnenden Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus.

Von RND/dpa/mc