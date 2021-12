Hannover

Für spontane Aktionen ist er gut: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will am Freitag die Impfstation der Region am Zoo Hannover besuchen. Das erfuhr die NP aus gut unterrichteten Kreisen. Das Kinderimpfen vor der Kulisse des Regenwaldhauses, verbunden mit Freikarten, hat bundesweit Furore gemacht.

Krach will nichts zu dem Termin sagen. Vorerst wohl. Dass er als früherer Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung in der Berliner Senatskanzlei und eben als Sozialdemokrat sehr guten Kontakt zu Lauterbach hat, ist bekannt. Da treffen sich zwei, die mit allen Mitteln für den Turbogang beim Impfen werben.

Zwei Impfstraßen stehen seit Freitag voriger Woche im einstigen Regenwald-Panorama am Zoo ausschließlich für die Impfung von Fünf- bis Elfjährigen zur Verfügung. Eltern können im Internet unter www.impfportal-niedersachsen.de Termine für ihre Kinder reservieren. Oder aber vorbeikommen.

Zuspruch ist riesig

Am Freitagnachmittag hat das Land die Termine für Kinderimpfungen im Impfportal freigegeben. Der Zuspruch ist riesig – bereits am Sonnabend war das Angebot bis zum 23. Dezember ausgebucht. Die Region Hannover und die Johanniter impfen aber auch Kinder ohne Termin.

Weil nur 20.000 statt der bestellten 40.000 Impfdosen geliefert wurden und die Hälfte für die Zweitimpfung zurückgelegt werden muss, richtet sich das Angebot zunächst an 10.000 Kinder. In den ersten Wochen sollen jedes geimpfte Kind und zwei Begleitpersonen Eintrittskarten für den Zoo erhalten. Die Impfstelle am Zoo ist am Sonnabend und Sonntag von 9 bis 17 Uhr, Montag und Dienstag von 16.30 bis 21 Uhr sowie Mittwoch bis Freitag von 14.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

72.000 Kinder im Alter zwischen fünf und elf

Im früheren Regenwald-Panorama sind fünf Impfstraßen mit zehn Impfplätzen aufgebaut. Zwei davon sind für Kinder vorgesehen. In der Region leben etwa 72.000 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren. Eine Impfaktion speziell für sie bietet ab Donnerstag auch die Impfstation in der Galerie Luise.

Von Vera König