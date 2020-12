Gesundheitsamt im Corona-Modus: „In den nächsten Monaten wird es eine Pandemie bleiben“

Hannover

Die erste nachgewiesene Corona-Infektion in der Gemeinde Uetze markierte am 29. Februar für das Gesundheitsamt der Region eine neue Zeitrechnung. Im NP-Interview berichten der kommissarische Leiter, Andreas Kranz, und seine Stellvertreterin Marlene Graf von den beispiellosen Herausforderungen der Pandemie.

Nach der Infektion von Patient null in Uetze nahm die Pandemie in der Region im März rasant Fahrt auf. Wie hat das Gesundheitsamt den Anfang der Corona-Krise erlebt?

Graf: Wir wussten, dass China ein erhebliches Problem hat und wir haben uns entsprechend aufgestellt. Die ersten Reiserückkehrer aus China wurden an der MHH getestet. Das Testsystem PCR musste ja auch erst etabliert werden. In der Öffentlichkeit in der Region Hannover wurde das Geschehen erst mit dem Auftritt der ersten Fälle in Uetze so richtig wahrgenommen. Wir hatten den sehr hohen Anspruch, uns intensiv um die ersten Infizierten zu kümmern. Diese waren sehr irritiert und hatten bis zu diesem Zeitpunkt nicht damit gerechnet, dass das Virus auch in unseren Breitengraden auftritt. Da gab es einen hohen Bedarf an Zuwendung. Wir hatten mit allen Betroffenen und deren Kontaktpersonen regelmäßig Kontakt, haben anfangs mehrmals täglich telefoniert. Als daraus ein immer größeres Infektionsgeschehen entstanden ist, haben sich auch neue und intensivere Arbeitswege aufgetan, was für uns eine große Herausforderung war.

Kranz: Für den medizinischen Teil war das Gesundheitsamt gut aufgestellt. Aber plötzlich kamen auch juristische Fragen auf. Entscheidungen mussten her. Dürfen noch Veranstaltungen stattfinden? Was ist mit dem Paul-McCartney-Konzert? Was ist mit der Hannover Messe? Erst ging es um Einzelbetrachtungen. Dann kam die Allgemeinverfügung der Region, mit der wir Veranstaltungen über 1000 Leute abgesagt haben. Später hat das Land dann Verordnungen nachgelegt. Aus den medizinischen Dingen ergaben sich administrative Entscheidungen – Quarantäneanordnungen, Bescheide, Überwachungen der Anordnungen. Steuerungsteams wurden gebildet, eine erste Hotline eingerichtet, erste Vordrucke entwickelt. In dieser Konstellation war es beeindruckend, wie schnell aus der Notwendigkeit der Zeit Strukturen geschaffen werden können, die dann auch funktionieren. Insgesamt kann man also sagen, wir haben gut reagiert, uns eingespielt und das Notwendige zusammengebracht.

„Den Sommer genutzt“

Wie ging es nach dem Abflachen der ersten Welle weiter?

Kranz: Dann ging es wieder in die andere Richtung: Was kann man lockern? Was kann man wieder aufmachen? Auch hier gab es wieder viel Informationsbedarf, beispielsweise von Veranstaltern und Gewerbetreibenden. Im Sommer traten die Reiserückkehrenden in den Fokus, die Zahlen sanken zwar, aber es musste ein Testzentrum am Flughafen aufgebaut werden. Das war schon eine Herausforderung, bis sich alles eingespielt hatte. Die Beteiligten mussten sich erstmal finden – Bund, Land, Kassenärztliche Vereinigung, Ärztekammer, Gesundheitsamt. Ansonsten haben wir den Sommer dazu genutzt, die Arbeit neu zu strukturieren und die dafür notwendigen Kompetenzen mit einzubringen. Das war im Nachhinein der richtige Zeitpunkt.

Stolz auf die Leistung ihrer Mitarbeiter: Marlene Graf, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes der Region. Quelle: Nancy Heusel

Wo musste nachgebessert werden?

Graf: Wir mussten uns beispielsweise im Bereich der Bürgerkommunikation breiter aufstellen. Nebenbei mussten wir auch sicherstellen, dass das Gesundheitsamt mit seinen vielfachen Aufgabenbereichen weiterhin funktioniert, auch wenn diese zwischenzeitlich heruntergefahren wurden. Aber andere Infektionskrankheiten waren ja auch weiterhin da. Man darf auch nicht vergessen, dass wir in der Region Hannover eine sehr große Anzahl von Einwohnern betreuen. Das sind schon andere Dimension als in kleineren Regionen und Landkreisen. Ich hätte gern mehr Zeit gehabt, diesen Aufbau in ruhigeren Bahnen zu vertiefen. Trotzdem finde ich es beeindruckend, wie gut das funktioniert hat. Ohne das Engagement der Mitarbeiter hätten wir das nie so hinbekommen. Das macht mich sehr stolz.

Personal seit Beginn der Pandemie verdreifacht

Für die zweite Welle hat sich das Gesundheitsamt mit der Aufstockung des Personals gerüstet...

Kranz: Die Strukturen waren da, jetzt ging es auch um Quantität. Insbesondere im November haben wir neue Leute eingestellt und den Bereich der Kontaktverfolgung zusätzlich mit Bundeswehrkräften aufgestockt. Da hängt auch einiges mehr dran als nur die Kopfzahl. Räumlichkeiten mussten geschaffen, Arbeitsplätze eingerichtet werden. Gerade der November, als die Zahlen wieder deutlich stiegen, war ein gewaltiger Kraftakt. Das war nur mit der Unterstützung regionsinterner Kräfte sowie externer Hilfe möglich. Hier hat nicht nur das Gesundheitsamt, sondern auch die Region Hannover als Verwaltung gezeigt, wie flexibel sie funktionieren kann. Dadurch hat sich das Personal im Gesundheitsamt seit Beginn der Pandemie verdreifacht. Inklusive der Bundeswehrkräfte sind im Gesundheitsamt mittlerweile rund 560 Menschen nur mit dem Thema Corona beschäftigt. Dafür waren und sind wir sehr dankbar. Der Aufbau dieser Strukturen hat aber natürlich auch Zeit und Kapazitäten in Anspruch genommen, die an anderer Stelle kurzfristig gefehlt hat. Die Entwicklung hat aber gezeigt, dass das richtig war.

Welche Arbeitsweisen haben sich im Vergleich zum Beginn der Pandemie verändert?

Graf: Zu Anfang wurden die Corona-Infektionen sehr individuell betrachtet, also mit Fokus auf die einzelne betroffene Person. Wir haben dann aber ziemlich schnell feststellen müssen, dass das Virus auch in Einrichtungen hineingeht und dass wir Einrichtungen als solche sehr explizit in den Fokus nehmen müssen. Das sind neben Pflegeeinrichtungen, die an erster Stelle stehen, auch die Schulen sowie jede weitere Form, wo Menschen zusammenkommen. Die mussten wir ganz unterschiedlich anfassen. In dem Wissen, dass es immer mehr Infektionen werden, mussten wir uns auch digital besser aufstellen. Wenn wir Kontakte nachverfolgen, machen wir das nicht nur anhand der Angaben, die die Betroffenen machen. Die Frage ist immer: Gibt es Zusammenhänge, die die Menschen selbst nicht angeben können? Gibt es da etwa Zusammenhänge zu anderen Infizierten, etwa durch eine Schule oder anderen Einrichtungen in der Nähe. Solche Verbindungen möglichst schnell herzustellen, das schafft man nicht, wenn man mit Papier arbeitet.

An den Schulen mussten Sie die Strategie aufgeben, grundsätzlich sämtliche Kontakte von Infizierten zu testen. Warum?

Graf: Zwischendurch war das Zahlenwerk der Kontaktpersonen einfach zu groß. Oberstufenschüler, die nicht nur einem festen Verband, sondern in verschiedenen Kursen unterrichtet wurden, hatten direkt über 100 Kontaktpersonen, die wir dann auch zum Test bringen mussten. Das war dann irgendwann nicht mehr umsetzbar. Gleichzeitig wies auch das RKI darauf hin, bei Testungen die Kapazitäten im Blick zu halten. Deshalb haben wir da die Strategie geändert und diese Testkapazitäten stattdessen für die Pflegeeinrichtungen genutzt. Zwischendurch mussten wir die Testkapazitäten sowohl beim Drive-in-Zentrum als auch im mobilen Dienst ausweiten, weil es in der Form nicht mehr ausreichte.

Kranz: Die Schulen standen sehr stark im Fokus. Ja, es gab in vielen Schulen ein vereinzeltes Infektionsgeschehen. Aber das Infektionsgeschehen war eigentlich nie so ausgeprägt, das Gruppen oder gar ganze Klassen betroffen waren. Es waren Einzelfälle, die aber zu einer riesigen Anzahl von Kontaktpersonen geführt haben.

Graf: Wenn man Pech hatte, war dann gleich ein ganzer Jahrgang betroffen. Dazu kamen die Interessen der Eltern, Lehrerschaft, der Schule und der Landesschulbehörde, das war eine große Aufgabe, die die Kollegen da bewältigen mussten. Gleichzeitig hat sich in den Pflegeeinrichtungen etwas ganz Anderes abgespielt. Hier gab es die wesentlichen Fälle, bei denen wir frühzeitig eingreifen mussten. Es war also schon schwer, allen gerecht zu werden. Es gab eine Phase, in der Pflegeeinrichtungen in der Region kaum betroffen waren. Aber im Oktober ging es darum, Kapazitäten für die Pflegeeinrichtungen zu schaffen, um sich um den Bereich zu kümmern, wo infektionsmäßig die größte Gefahr herrschte.

Zusammenarbeit zwischen Schulen und Gesundheitsamt

Wie hat sich die Situation an den Schulen mittlerweile entwickelt:

Graf: Die Kombination aus Distanz, Maskenpflicht und einem Lüftungsrhythmus hat dazu geführt, dass bei einer Infektion eines Schulkindes nicht mehr automatisch der gesamte Klassenverbund oder Jahrgang Kontaktperson ersten Grades sind. Diesen Automatismus gibt es also nicht mehr. Man muss natürlich auch weiterhin auf die Kontakte außerhalb der Schule schauen. Denn die führen häufig wieder in andere Schulen. Darüber hinaus hat sich auch die Zusammenarbeit zwischen Schulen selbst und dem Gesundheitsamt eingespielt und damit verbessert. Außerdem haben viele junge Leute mittlerweile gelernt, mit der Situation umzugehen und auf sich zu achten.

Ein Leben mit Covid-Infektionen

Die Bekämpfung der Pandemie bleibt eine Herausforderung. Wie rüstet sich das Gesundheitsamt für 2021?

Kranz: Es die spannende Frage, wie sich die Pandemie jetzt weiterentwickelt. Gemessen an der Größe dieser Region, an der Struktur mit vielen Menschen, die in einem städtischen Verdichtungsraum leben, müssten wir in Niedersachsen eigentlich ganz weit vorn liegen. Lange Zeit lagen wir aber sogar unter dem Landesschnitt. Wie sich das entwickelt, wird man sehen. Dazu tragen auch die Rahmenbedingungen von Bund und Land und die Frage, wie schnell wir in die Impfung eintreten können bei – Faktoren, auf die wir als Gesundheitsamt nur bedingt Einfluss haben. Wir selbst haben immer die Aufgabe, unsere Strukturen dem aktuellen Bedarf anzupassen.

Graf: Es wird irgendwann einen Übergang von einer Pandemie zu einem Leben mit Covid-Infektionen geben. Der langfristige Wunsch ist der, mit Covid-19 so umzugehen, wie mit anderen Infektionskrankheiten. In den nächsten Monaten wird es aber eine Pandemie bleiben und wir arbeiten genau so weiter wie bisher. Was wir hier machen, ist im Übrigen bei jeder Infektionskrankheit die Grundlage der Arbeit. Die Dimensionen sind nur eben ganz andere. Wir müssen sehen, dass auf der einen Seite die Nachverfolgung weiterhin funktioniert und auf der anderen Seite dann die Impfungen dazukommen. Testungen, Aufklärung, Impfungen, das sind die drei Komponenten, mit denen wir weitermachen wollen. Insbesondere im Bereich der Prävention ist unser Wunsch, hier stärker tätig werden zu können.

Von André Pichiri