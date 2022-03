Hannover

In den kommenden Tagen werden in Hannover viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erwartet. Die Landesregierung geht davon aus, dass viele von ihnen nicht gegen das Coronavirus geimpft sind oder einen Impfstoff bekommen haben, der in der EU nicht anerkannt ist. Das Gesundheitsamt der Region Hannover arbeitet daher an einem Impfprogramm für die Geflüchteten. „Unter anderem ist geplant, für Geflüchtete, die in den von der Stadt Hannover bereitgestellten Unterkünften an der Messehalle unterkommen, eigene Impfangebote zu machen“, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD).

Ukrainisch-Sprechende in Impfteams

Auch mit den Kommunen im Umland stimme man sich derzeit ab, sagt Krach. Zudem sei geplant, in die Impfteams Mitarbeiter aufzunehmen, die der ukrainischen Sprache mächtig sind. „Bei Menschen, die sich bei der Ausländerbehörde melden, wird der Impfstatus abgefragt und gegebenenfalls ein Impfangebot gemacht“, sagt Krach.

Von Andreas Schinkel