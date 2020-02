Asphalt hält Verkäufer mit Betriebssport fit

Hannover

Bei den meisten Teilnehmern liegt sportliche Betätigung bereits etliche Jahre zurück. „Ich fahre zwar täglich Fahrrad, aber wann ich das letzte Mal richtig Sport gemacht habe, das ist schon etwas her“, sagt Inge-Lore. Und damit scheint sie nicht alleine zu sein. Denn auch Jörg spürt schon die Belastung, als er das gelbe Thera-Band (Stretch-Band) vor ihm in die Hände nimmt und in die Breite zieht: „Jetzt brennt es aber lichterloh in den Armen“, scheint er etwas überrascht.

Sport ist ein Modul des Fitness- und Gesundheitsprogramms „Gesund und Fit 2.0“ – dem Betriebssportprogramm vom Asphalt-Straßenmagazin. Inge-Lore und Jörg verkaufen die Asphalt – stehen dafür bei Wind und Wetter draußen. Beide haben nicht viel Geld zum Leben. Mit den Einnahmen des Magazin-Verkaufs versuchen sie, ihrem Leben Struktur und Sinn zu geben. Zwar sei Arbeit dafür eine wichtige Komponente, doch für Asphalt-Geschäftsführer Georg Rinke braucht es noch mehr: Wohlbefinden. Dazu gehören Sport und Ernährung. Denn: „Unsere Verkäufer haben oft Schwierigkeiten, mit ihrem wenigen Geld ein gesundes Leben zu finanzieren“, so Rinke.

Hat gute Laune: Inge-Lore will mit der Teilnahme den Alterserscheinungen vorbeugen. Quelle: Ilona Hottmann

Programm findet bereits zum zweiten Mal statt

Mit „Gesund und Fit 2.0“ soll dies gelingen. „Die Bewegungsfähigkeiten sollen individuell verbessert und die Muskulatur durch gezieltes Training wieder aufgebaut und gestärkt werden“, erklärt Rinke. „Eine Gewichtsreduktion und die teilweise Umstellung der Ernährung sollen zudem den allgemeinen Zustand unserer Verkaufenden verbessern.“ Dazu zähle auch der soziale Kontakt zu anderen Menschen.

Am Mittwoch ging das achtwöchige Projekt beim TKH in der Maschstraße (Südstadt) in die zweite Runde. Insgesamt fünf Asphalt-Verkäufer kamen und folgten aufmerksam den Anweisungen von Trainer Timo Jähner (20). Tina, die bereits seit 14 Jahren die Asphalt verkauft, möchte vor allem eines: „Gewicht reduzieren.“ Von seinen 117 Kilo möchte auch Verkäufer Martin runter: „Wenn ich am Ende unter 100 Kilo komme, wäre ich sehr zufrieden“, sagt er. Teilnehmen dürfen alle Verkäufer. „Etwa 25 Prozent der Belegschaft nutzen bereits das Angebot“, freut sich Thomas Eichler, Vertriebsleiter bei Asphalt.

Machen „Gesund & Fit 2.0“ mit: v.l. Micha, Trainer Timo Jähner, Jörg, Martin, Inge-Lore, Asphalt-Vertriebsleiter Thomas Eichler und Tina. Quelle: Ilona Hottmann

„Jeder sollte das Recht haben, gesund leben zu können.“

Er ist auch derjenige, der das Programm vor zwei Jahren auf den Weg gebracht hat. „Ich habe mich damals gefragt, warum viele andere Firmen Projekte im betrieblichen Gesundheitsmanagement haben, wir aber nicht für unsere Verkäufer.“ Aus der Frage resultierten schon bald Antworten. Neben Kochkursen und Ernährungsberatungen an der Volkshochschule holte Eichler auch den Turnklubb zu Hannover (TKH) ins Boot. Denn „jeder sollte das Recht haben, gesund leben zu können“, findet TKH-Vorstandsvorsitzender Hajo Rosenbrock.

Schirmherrinnen des Programmes sind die Sportdezernentin der Stadt, Konstanze Beckedorf, sowie Andrea Hanke, Sozialdezernentin der Region. Weitere Unterstützung erhält das Projekt von der Versicherung BKK VBU, Denn’s Biomarkt sowie von 96plus. Letztere haben die gesamte Sportausrüstung gesponsert. 96plus-Leiter Mirko Woitschig erklärt: „Die Menschen brauchen für Sport auch einfach die passenden Klamotten, das ist auch wichtig für das Miteinander und das Zusammengehörigkeitsgefühl.“

Von Jens Strube