Gestorf

Schlimmer Unfall auf der Landesstraße 460 zwischen Gestorf und Schulenburg: Am Sonntag gegen 16 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann in seinem Opel Astra in Fahrtrichtung B3 und überholte einen Skoda Octavia. Kurz bevor der junge Mann den Überholvorgang beenden konnte, kam ihm aus der Richtung Schulenburg ein Fahrzeug entgegen. Der 25-Jährige lenkte sein Auto stark links, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit dem Opel.

Schwer verletzt in Klinik

Das Auto landete in einem Graben auf dem Dach. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt, ein Rettungswagen musste ihn in eine Klinik bringen.

Zu Behinderungen kam es später bei der Unfallaufnahme, die L460 war zeitweise nur einspurig befahrbar.

Von Petra Rückerl