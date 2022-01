Geschlossene Kitas in Hannover: Verzweifelte Eltern beschimpfen Erzieher

Hannover

Große Aufregung in den Abendstunden: Janine Müller (Name geändert) bekommt einen Anruf aus der Krippe ihres Sohnes. Inhalt des Gesprächs: Bei einer Erzieherin besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion. Die Einrichtung bleibt zunächst geschlossen. Bei der jungen Mutter macht sich Panik breit. Wie kann die Selbstständige dieses Mal die Betreuung organisieren? Der Mann hat wichtige berufliche Termine außerhalb von Hannover. Bleibt sie zu Hause, kommt kein Geld in die Haushaltskasse. So wie ihr geht es aktuell vielen Eltern.

So sind rund 120 Kinder aus sechs Gruppen der 20 Einrichtungen des Caritasverbands aktuell in Quarantäne, 55 wurden davon nach Angaben von Sprecherin Christiane Kemper positiv auf das Coronavirus getestet. Zudem wurden 27 Mitarbeitende positiv getestet. Die Reaktionen der Eltern seien sehr gemischt. „Von Dankbarkeit für die schnelle Information, für Transparenz und Ansprechbarkeit bis hin zu Unverständnis für Maßnahmen wie Gruppenschließungen“, so Kemper. Die Mitarbeitenden würden trotz der eigenen Belastung versuchen, die Sorgen und Ängste der Eltern aufzufangen.

Druck „extrem hoch“

Doch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. Am Donnerstag lag sie in der Region Hannover bei 971,0. In Niedersachsen waren am Mittwoch mehr als 400 Kita-Gruppen geschlossen. In der Kita Mondschein (Stöcken) mit drei Gruppen waren seit Beginn der Pandemie schon mehrmals einzelne Gruppen geschlossen. Einrichtungsleiterin Hacer Genc spürt die Ängste und Sorgen bei den Eltern in zweifacher Hinsicht. „Der Druck bei den Eltern, wo beide Teile arbeiten, ist extrem hoch“, sagt die Leiterin. Es gebe aber auch viele Eltern, die ihre Kinder aus Vorsicht und aus Angst vor einer Ansteckung, da beispielsweise eine chronisch kranke Person im Haushalt lebt, gar nicht mehr in die Einrichtung schicken würden und stattdessen die Betreuung selbst organisieren.

Persönlicher Kontakt zu Eltern fehlt

Neben den Eltern seien auch die Mitarbeiter und die Kinder unter Druck. „Die Kinder spüren die Anspannung der Eltern“, sagt Genc. Zudem sei der Kontakt zwischen Erziehern und Eltern nicht mehr so wie früher. „Der Austausch am Morgen und am Nachmittag findet nicht mehr so statt wie vor der Pandemie.“ Die Eltern übergeben ihre Kinder draußen an der Tür. „Da fehlen uns manchmal wichtige Informationen, beispielsweise, dass das Kind nicht gut geschlafen hat“, sagt die Pädagogin. Auch ein Austausch per Telefon sei nicht das Gleiche. „Das ist einfach etwas anderes, wenn wir die Mimik und Gestik sehen und den persönlichen Kontakt zu den Eltern haben.“

Hinzu komme der Wechsel zwischen Normalbetrieb, Notgruppen und dem Einsatz einer Springkraft. „Die Kinder merken, wenn wir dann eine andere Besetzung haben oder eine Springkraft eventuell nicht alle Regeln unserer Einrichtung kennt“, erklärt Genc mögliche Belastungen der Jungen und Mädchen.

Unverständnis und Beschimpfungen

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) der Region Hannover hat derzeit 50 Kindertagesstätten. Nach Angaben der Fachbereichsleiterin Ingrid Kröger sind davon aktuell vier komplett geschlossen. Wie viele einzelne Gruppen zusätzlich dicht sind, kann sie aktuell nicht sagen. „Wir rechnen damit, dass es täglich mehr werden“, so Kröger. Das wirkt sich auch auf die Stimmung der Eltern aus. „Vereinzelt haben wir auch mit wüsten Beschimpfungen zu tun“, sagt Kröger. „Wir wissen um die enorme Belastung der Eltern. Aber auch die Leitungen und anderen Beschäftigten würden bereits am Limit arbeiten und könnten nichts für die Situation.

Informationen werden telefonisch ausgetauscht

Dagmar Albayrak ist die Leiterin der AWO-Kita Schneiderberg mit 90 Kindern. Erst kürzlich sei die Krippengruppe eine Woche dicht gewesen. „Insgesamt haben wir sehr verständnisvolle Eltern, doch vereinzelt gibt es natürlich auch kritische Anrufe“, sagt Albayrak. Um den Kontakt zu den Eltern möglichst gut aufrechterhalten zu können, gibt es einen vermehrten telefonischen Austausch. Zudem werden morgens und nachmittags Informationen zwischen Eltern und Erzieherinnen am Empfang ausgetauscht.

Manche Eltern bleiben aber auch locker

Die Elterninitiative Gartenzwerge (Nordstadt) hatte erst Anfang der Woche für zwei Tage zu. Es ist bereits die zweite Schließung in der Pandemie, so Nina Lindner, die stellvertretende Leiterin. Die Eltern würden auf so etwas sehr unterschiedlich reagieren. „Manche können es einfach überhaupt nicht nachvollziehen, für andere ist es gar kein Problem“, so Lindner.

Von Cecelia Spohn