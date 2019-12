Handwerkskunst vom Weihnachtsmarkt als Geschenk

Hannover

Handgestrickte Stulpen – der Brite wirkt begeistert. „How much is ist?“, „wie teuer“, fragt er Evelyn Kammerer. Die 26-Jährige trägt eine Erdbeermütze auf dem Kopf und ist auch auf Englisch beredt. 22 Euro wechseln von dem Mann in ihre Kasse.

Handarbeit aus Filz und Wolle gibt’s am Stand von Steffen Müller in der Grupenstraße. Alle Produkte sind fair trade in Nepal gefertigt. Die Erdbeermütze (24 Euro) mit passenden Stulpen (22 Euro) sind in diesem Jahr der Renner. Aber auch Wärmflaschen mit kuscheliger Walkhülle (17 bis 22 Euro) oder witzige Wollummantelungen fürs Smartphone (13 bis 19 Euro) scheinen an diesem verregneten Tag begehrt.

Nackenkissen und Handwärmer bietet Dennis Hantusch am Stand von Robert Poth auf dem Platz der Weltausstellung. Das Besondere daran? Die Baumwollhüllen sind mit Raps gefüllt. „Zwei mal hintereinander in der Mikrowelle erhitzen, zwischendurch kurz aufschütteln“, erklärt der Verkäufer, wie der Einsatz der handverlesenen Samen funktioniert. Die Preise liegen zwischen 10 und 35 Euro.

Spielzeug aus Holz

Natürlich gibt’s Weihnachtskitsch zuhauf, daneben Schmuck oder mundgeblasene Kugeln. Im Trend liegt traditionelle Handwerkskunst – so wie das Spielzeug von Madera, das Norbert Stock in seiner Manufaktur herstellt. Für drei Euro bietet Verkäuferin Annika Gutt auf dem Platz der Weltausstellung zwei sich küssende Schweine an. „Ein beliebtes Mitbringsel“, sagt sie. Tolle Geschenke sind das Puppenhaus (132 Euro), der Drachentretroller (48 Euro) oder die kleine Wiege (30 Euro).

Im liebevoll geschmückten Geschäft von Käthe Wohlfahrth an der Marktkirche freut sich Chefin Sigrid Stucke-Bong, dass Schnitzarbeiten aus dem Erzgebirge gerade bei jungen Leuten angesagt sind. „Sie fragen nach Schwippbögen oder Pyramiden“, berichtet sie. Die Figuren von Wendt und Kühn, darunter die musizierenden Grünhainichener Sieben-Punkte-Engel, würden als Geschenk für Eltern oder Großeltern erstanden.

Schummelware flog raus

Die Schummelware aus Indien ist bei Wohlfahrt auf dem Weihnachtsmarkt längst rausgeflogen. Recherchen des Westdeutschen Rundfunks ( WDR) hatten kürzlich bewiesen, dass einige Glocken, Kerzenlöscher und Kerzenhalter aus Messing gar keine deutsche Handwerkskunst, sondern Billigimport waren. „Es handelte sich um acht Produkte aus unserem Sortiment von 25.000“, sagt Stucke-Bong. „Das war natürlich ärgerlich und lag an den Lieferanten.“

Zukäufe bietet Sabine Gausmann auf dem historischen Weihnachtsmarkt nur in Form mundgeblasener Glasschreiber an. Die Buchbinderin aus der Nähe von Osnabrück hat sonst „alles selbstgemacht“ – Mini-Bücher als Lesezeichen (fünf Euro) oder Lederhüllen (20 Euro). Gausmann mag das historische Dorf, wo Gaukler mit Feuerkugeln jonglieren und Gäste Met schlürfen: „Hat schon seinen Grund, warum ich schon zum 14. Mal in Hannover bin.“

Von Vera König