Hannovers Handwerk trotzt der Konjunkturdelle

HANNOVER

Die wirtschaftliche Lage im Land ist angespannt, seit Monaten beklagt die Industrie eine veritable Konjunkturdelle. Im hannoverschen Handwerk ist davon nichts zu merken. „Das Handwerk zeigt sich als stabilisierender Faktor in der Gesamtwirtschaft“, sagte am Montag Peter Karst, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Hannover. Zwar würden sich die Aussichten langsam eintrüben – insgesamt sei die Geschäftslage aber sehr gut.

Der Geschäftsklimaindex der Handwerkskammer, deren Kammerbezirk nicht nur die Region Hannover, sondern auch die Landkreise Hameln, Diepholz, Schaumburg und Nienburg umfasst, kletterte im Vergleich zum Herbst 2018 um vier Punkte auf 135 Indexpunkte. Die aktuelle Geschäftslage erreichte mit 155 Punkten sogar einen neuen Bestwert. „Die leichten Dellen aus der Industrie sind im Handwerk noch nicht angekommen“, so Karst. Befragt wurden mehr als 3200 Betriebe.

Erfolg im Premiumsegment

Karst verwies darauf, dass die Werte in den unterschiedlichen Handwerksbranchen schwanken. So erreichte das Nahrungsmittelhandwerk (Bäcker, Konditoren, Fleischer) mit 148 Punkten (Vorjahr: 112) den höchsten Wert beim Geschäftsklima. Jeder zweite Betrieb verzeichne eine zunehmende Nachfrage, die Umsätze stiegen. Die Betriebe in diesem Bereich hätten „die Konkurrenz zu Discountern angenommen und spezialisieren sich zunehmend auf das Premiumsegment“, so Karst. „Damit punkten sie bei den Kunden.“

Gut zu tun: Das Bauhandwerk meldet ein Auftragsplus. Quelle: dpa

„Ausgesprochen gut“ lief es mit 124 Indexpunkten (Vorjahr: 136) weiterhin im Bauhandwerk (Maurer, Zimmerleute, Dachdecker, Gerüstbauer). Fast ein Drittel der Betriebe meldete ein Auftragsplus und stellte neue Mitarbeiter ein. Die Auslastung sei mit 89 Prozent die höchste im Vergleich der Handwerksbranchen. Das Ausbauhandwerk (Elektro, Sanitär) erreichte einen Indexwert von 139, die konjunkturelle Entwicklung verlaufe „sehr gut“. 40 Prozent der befragten Betriebe meldeten ein Auftragsplus.

Auftragsminus im Kfz-Handwerk

Deutliche Auftragsrückgänge, verbunden mit einem kräftigen Umsatzminus, verzeichnete hingegen das Kfz-Handwerk. Trotzdem blieb der Geschäftsklimaindex mit 134 Punkten nahezu auf Vorjahresniveau – die Betriebe rechneten mit einem starken vierten Quartal, in dem „zusätzliche Auftragseingänge“ erwartet würden, so Karst. Eine „gute wirtschaftliche Situation“ konstatiert das Dienstleistungshandwerk (Friseure, Kosmetiker), das besonders stark vom privaten Konsum abhängig ist. Im Weihnachtsgeschäft rechnet die Branche mit „deutlichen Auftrags- und Umsatzzuwächsen“.

Von Inken Hägermann