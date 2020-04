Geschäfte offen, Bürgerämter noch geschlossen – Kritik an Verwaltung wächst

Hannover

Die Geschäfte in der Innenstadt haben teilweise geöffnet – die Bürgerämter der Landeshauptstadt Hannover wegen des Coronavirus aber weiter geschlossen. „Für mich ist es ein Skandal, dass die Stadt noch immer den Bürgern einfachste Behördengänge verweigert“, meint ein Leser in einem Schreiben an die NP.

Bereits am vergangenen Freitag teilte die Stadt mit, dass die Bürgerämter und Kfz-Zulassungsstellen spätestens ab dem 4. Mai wieder Dienstleistungen anbieten. „Die Landeshauptstadt prüft, ob und wie Leistungen der jeweiligen Servicebereiche bei gleichzeitiger größtmöglicher Berücksichtigung der Hygienevorschriften schrittweise erweitert werden können“, sagt Sprecher Udo Möller.

Erste Dienstleistungen ab dem 27. April?

Dafür seien allerdings technische und organisatorische Voraussetzungen zu schaffen, an denen die Verwaltung gerade arbeite. „Teilweise wird es voraussichtlich aber auch schon ab dem 27. April wieder Angebote geben, zum Beispiel, was das Abholen von bereits fertigen Ausweisen und Pässen anbelangt“, kündigt Möller an. Dies seien schnell zu erledigende Aufgaben.

Wenn die Bürgerämter wieder Dienstleistungen anbieten, müssen die Bürger auch hierfür Termine machen, wie das auch schon zu Zeiten vor Corona üblich war. „Dabei wird sicher Berücksichtigung finden, dass Personen Vorrang haben, deren Termin in den zurückliegenden Tagen entfallen musste“, so Möller. Derzeit ist die Terminvergabe noch nicht möglich.

Macht es sich die Verwaltung zu einfach?

Mehr als einen Monat haben die Bürgerämter nun bereits geschlossen. Seitdem können Behördengänge nur noch virtuell erledigt oder schriftliche Anträge gestellt werden. Weil nicht alles online zu lösen ist, können Bürger derzeit zum Beispiel keinen neuen Personalausweis beantragen oder abholen.

Einige andere Städte wie etwa Nürnberg haben ihre Bürgerämter bereits wieder geöffnet, das hätte sich auch der NP-Leser gewünscht. Er arbeitet bei der Volksbank. „Dort arbeiten wir seit Anfang an durch, mit Spuckschutz und teilweise auch mit Mundschutz. Wieso geht das in der Verwaltung nicht?“

Sie werde dadurch ihrer Verantwortung für den Bürger nicht gerecht. Er selbst habe ein Termin beim Standesamt wegen eines Kirchenaustritts machen wollen. „Ich bin nicht gegen Einschränkungen. Aber ich appelliere an die Stadt, es sich nicht so einfach zu machen, wie es sie gerade tut“, sagt der NP-Leser.

Von Sascha Priesemann