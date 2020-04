Geschäfte in Hannover wieder geöffnet: Kein Ansturm auf die Innenstadt

Hannover

Seit Montag dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche kleiner als 800 Quadratmeter wieder öffnen – der große Andrang in der City nach den Corona-Lockerungen ist ausgeblieben. „Ich war dennoch erstaunt, dass so viele Menschen gekommen sind“, sagt Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft.

Er schätzt, dass rund 50.000 Menschen in der Fußgängerzone unterwegs waren. Das ist mehr als in den vergangenen Wochen, aber deutlich weniger als an einem normalen Shopping-Tag. Selbst an einem „schlechten Montag“ kämen laut Prenzler etwa 150.000 Menschen.

Kunden und Geschäfte halten sich an Regeln

Die Geschäfte hätten rund fünf Prozent ihres üblichen Tagesumsatzes gemacht. Aber ums Geld sei es viele Läden nicht gegangen. „Wir wollten erstmal praktisch lernen, wie wir die Corona-Vorgaben umsetzen können. Das war ein guter erster Schritt“, sagt Prenzler. Er lobte die Besucher, die sich überwiegend an Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen gehalten hätten. Die meisten Passanten waren alleine oder mit ihrer Familie unterwegs.

„Viele haben eine Maske getragen, das fand ich sehr gut“, so Prenzler. Die meisten liefen zudem gezielt die Läden ihres Vertrauens an. Der sonst übliche Einkaufsbummel mit großen Shopping-Tüten ist selten zu beobachten.

Blieb geschlossen: Der H&M in der Georgstraße Quelle: Dröse

Auch die Geschäfte hatten sich teils kreative Lösungen ausgedacht, um den Zugang zu beschränken. Beim Schuhhaus Gysi etwa bekam jeder Kunde ein Schuhanzieher in die Hand gedrückt. Waren sie alle, durfte keiner rein und die Menschen mussten vor dem Geschäft warten.

Geschäfte beschränken den Zugang

Dort hatten einige Läden wie in ihren Geschäften Abstandsmarkierungen angebracht. Ein Großteil der Läden hatte pünktlich zum Verkaufsstart um 10 Uhr ihre Türen geöffnet. Andere waren noch mit Vorbereitungen beschäftigt und starteten teils zwei bis drei Stunden später.

Markierungen vor dem Galeria Kaufhof am Ernst-August-Platz weisen auf die Abstandsregel hin. Quelle: Priesemann

Pünktlich ging es bei der Parfümerie Liebe los. In dem hannoverschen Traditionskaufhaus bekommt jeder Kunde am Eingang ein Körbchen gereicht. Etwa acht bis zehn Kunden dürfen gleichzeitig im Laden sein. „Wir haben einiges umgebaut. Wir versuchen die Kunden, damit so durchs Geschäft zu leiten, dass sie den Abstand einhalten können“, sagt Inhaberin Caroline Prenzler. An der Kasse ist ein Spuckschutz mit durchsichtiger Folie angebracht.

Kunden sind noch sehr vorsichtig

„Es kommen deutlich weniger Kunden als sonst. Es sind alle noch sehr vorsichtig. Unser Lieferdienst läuft daher weiterhin sehr gut“, sagt Prenzler. Weil einige Mitarbeiter noch in Kurzarbeit sind, hat die Parfümerie wie auch einige andere Geschäfte ihre Öffnungszeiten reduziert und nur zwischen 10 Uhr und 15 Uhr geöffnet.

Caroline und Kurt Prenzler begrüßen die Kunden in der Parfümerie Liebe. Quelle: Dröse

Nebenan im Kaufhaus IG von der Linde sind die Treppen abgesperrt. Das Geschäft ist deutlich größer als die 800 Quadratmeter. Wie andere große Läden hat das Textil-Kaufhaus deshalb sein Sortiment auf das Erdgeschoss und die erste Etage verkleinert. Die vier anderen Stockwerke können die Kunden nicht begehen. „Es ist doch etwas mehr los, als wir erwartet hatten“, sagt Mitinhaber Sebastian Rechenbach.

In der Ernst-August-Galerie ist wenig los

Die Kunden suchten nach Geschenken und Unterwäsche, berichtet er. Auffällig: Alle Mitarbeiter tragen im Geschäft einen Mundschutz – genauso wie der Chef. Auch IG von der Linde schließt früher als sonst. Um 18 Uhr geht im Laden das Licht aus.

Geschäftsführer Sebastian Rechenbach sperrt das Untergeschoss bei IG von der Linde mit einem Flatterband ab. Quelle: Dröse

Die Kaufhäuser von Karstadt und Galeria Kaufhof haben ebenfalls nur das Erdgeschoss geöffnet. Dort haben sie versucht, eine breiteres Sortiment zusammenzustellen, als es sonst auf einer Etage angeboten wird. Einige andere größere Geschäfte machten von der Möglichkeit noch nicht Gebrauch. So blieben C&A, H&M, Primark, TK Maxx oder auch Saturn am Montag geschlossen.

Das galt auch für die Bücherei Hugendubel, die laut Verordnung sogar auf der kompletten Fläche öffnen darf. Allerdings brauchten die Mitarbeiter den Montag noch, um alle Arbeiten zum Corona-Schutz abzuschließen. Auch die Modegeschäfte Zara und Peek & Cloppenburg verschoben deshalb den Start auf Dienstag.

Ziemlich leer: In die Ernst-August-Galerie kamen nur wenige Kunden. Quelle: Dröse

Richtig leer war es in der Ernst-August-Galerie. Das Shopping-Center hatte die Wege durch Absperrband aufgeteilt – so ist kein Gegenverkehr möglich. Dazu gibt es eine Reihe von Spendern mit Desinfektionsmitteln und die Sitzecken sind abgesperrt.

Obwohl die meisten Shops in der Ernst-August-Galerie kleiner als 800 Quadratmeter sind, blieben etwa ein Viertel der Läden geschlossen. Andere waren noch damit beschäftigt, ihr Geschäft für die neuen Corona-Vorgaben umzubauen.

Auf der Lister Meile haben fast alle Läden geöffnet

Auf der Lister Meile haben die meisten Geschäfte wieder geöffnet. Die kleinen, inhabergeführten Läden liegen mit ihren Verkaufsflächen weit unter der Grenze von 800 Quadratmeter. Nur einige Shops von größeren Ketten blieben geschlossen.

Auf der Lister Meile war in etwa so viel los wie einem normalen Montag Quelle: Dröse

Wohl gerade deswegen war auf der Lister Meile nicht weniger los als an einem normalen Montag. In die Läden durften aber deutlich weniger Menschen hinein. Einige ließen maximal zwei Kunden eintreten – wie etwa das Strumpflädchen. „Wir haben einen guten Zulauf. Der Tag läuft gut“, sagt eine Mitarbeiterin mit Maske. Draußen hat das Geschäft die Warenkörbe weiter auseinander gestellt und drinnen die Kasse mit Acrylglas bedeckt.

Der Loseladen lässt indes nur sieben Kunden in sein Lebensmittelgeschäft und stellt direkt am Eingang klar „Kuscheln ist nicht erlaubt“. Im Schaufenster steht eine Pyramide aus Klopapierrollen. Doch selbst das „weiße Gold“ lockt nicht mehr die Massen in die Geschäfte.

Von Sascha Priesemann