Eckhard Scholz, OB-Kandidat der CDU, will die Umbenennung von Straßen in Hannover stoppen. Dass er das im Falle der Hindenburgstraße noch verhindern kann, bezweifeln sogar Parteimitglieder der CDU. Bleiben könnte der Name jedoch trotz Umbenennung. Paul von Hindenburgs Ehefrau Gertrud kommt ins Spiel.