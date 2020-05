Senioren und Corona: „Einsamkeit erhöht Demenzrisiko um 40 Prozent“

Hannover

Der Gerontologe Klaus Hager ist Chefarzt im Zentrum für Medizin im Alter des Diakovere Henriettenstifts. Er erklärt, warum Einsamkeit alte Menschen krank machen kann.

Professor Hager, wie kommen die alten Menschen mit der Isolation in der Corona-Krise zurecht?

Nach meinen Beobachtungen gibt es wenig Schimpfen oder Klagen über die Quarantänen. Viele fügen sich in die Situation, behalten die Fassung. Alte Leute haben - auch zu meinem Erstaunen - mitunter enormen Zugriff auf die neuen Medien. Tablets sind keine Seltenheit, manche haben Computer, viele Smartphones - sie suchen sich damit Beschäftigung und pflegen so Kontakte zu ihren Angehörigen. Es gibt allerdings auch jene, die die ganze Situation überhaupt nicht verstehen, das sind vor allem die demenziell Erkrankten. Bei ihnen werden oft Ängste reaktiviert.

Kann eine Isolation dazu führen, dass sich die gesundheitliche Situation von Senioren verschlimmert oder sie sogar früher sterben?

Grundsätzlich erhöht Einsamkeit das Risiko für Demenz um 40 Prozent. Aber so etwas zieht sich über Jahre hin und ist keine Sache von ein paar Wochen. Wenn man einsam ist oder sich so fühlt, dann liegt es nahe, dass die Stimmung sinkt, dass man in eine depressive Stimmung hinein gerät, dann mag man nicht mehr essen, nicht mehr aufstehen, man lässt sich gehen. Man verkümmert. Das kann schnell gehen, auch innerhalb von Tagen und Wochen. Aber es kann auch wieder aufwärts gehen, wenn die Hoffnung auf Verbesserung wieder genährt wird.

Besuch hinter Glas „keine schlechte Lösung“

Jetzt gibt es Besuchsräume für Senioren, Begegnungen hinter Glas wie im Gefängnis. Ist das dennoch gut für die Menschen?

Ich glaube, das ist keine schlechte Lösung. Ich habe auf meinem Schreibtisch jetzt eine Plexiglasscheibe stehen. Zuerst befürchtete ich Irritationen bei den Besuchern, dass sie denken, der Arzt versteckt sich vor ihnen. Das ist nicht so, die Gespräche finden wie vor Corona statt. Man kann sich nur nicht die Hände geben und die Leute müssen allein aus dem Zimmer gehen.

Schwer demenziell erkrankte Menschen verstehen weder Besuchszimmer noch können sie mit Tablets umgehen. Wie kann man diesen Menschen jetzt etwas Gutes tun?

Die Zuwendung seitens des Personals ist jetzt besonders wichtig, das muss die Zuwendungen, auch Umarmungen, Hände halten der Angehörigen ersetzen. Die Kranken müssen sich akzeptiert, wertgeschätzt und nicht abgehängt fühlen.

Wie geht die Gesellschaft/der Staat mit den alten Menschen in diesen Corona-Zeiten um?

Die Maßnahmen sind richtig, man muss die Menschen schützen. Wenn man das nicht macht, brechen in diesen Einrichtungen Infektionswellen aus, das sieht man ja gelegentlich auch. Wenn ein halbes Altenheim angesteckt wird, ist das wirklich sehr dramatisch.

