Geringer Anteil in der Region Hannover: Vorsicht vor der Delta-Variante, aber keine Panik

Hannover

Die hoch ansteckende Delta-Variante des Corona-Virus ist auch in Deutschland stark auf dem Vormarsch, in der Region Hannover ist sie hingegen noch kaum verbreitet: Ihr Anteil schwankt aktuell zwischen sechs und 23 Prozent, teilte die Region Hannover am Freitag mit. Zurzeit sind von den 100 Erkrankten in der Region Hannover zehn mit der Delta-Variante infiziert. Die aktuelle Inzidenz liegt bei 3,5.

Trotz dieser bislang guten Ausgangslage nimmt das Gesundheitsamt das rasante Verbreiten der erstmals in Indien aufgetretenen Corona-Mutation zum Anlass zu höchster Vorsicht und zu weitreichenden Maßnahmen. Pauschal müssen alle Reiserückkehrer aus Variantengebieten wie Portugal und Russland in 14-tägiger Quarantäne – auch wenn sie bei Abflug am Flughafen oder bei Abfahrt mit der Bahn negativ getestet worden seien, so Andreas Kranz vom Fachbereich Öffentliches Gesundheitswesen.

„Impfen, Abstand, Maske – das bewirkt was“

Bei den Erkrankten an der Delta-Variante handelt es sich nach Angaben der Ersten Regionsrätin Cora Hermenau um Reiserückkehrer, die ihre Familien besucht hätten oder von einer Geschäftsreise zurückgekommen seien. „Es sind bislang nicht die klassischen Urlaubsreisenden, die die Variante eingeschleppt haben. Auch nicht die Rückkehrer von Sportveranstaltungen.“ Die Region appellierte an alle, bei denen eine Reise in Kürze ansteht, sich so zu verhalten, dass eine Ansteckung möglichst vermieden werde. „Impfen, Abstand halten, Maske tragen: Das bewirkt was, sodass wir hier in der Region keinen Stress haben werden“, sagte Corna Hermenau weiter.

Laut der Region gibt es seit Anfang Mai pro Woche etwa 3000 Reiserückkehrer per Flugzeug oder Bahn in die Region Hannover, von denen aber nicht alle in der Region leben. Davon kämen durchschnittlich 60 aus Virusvarianten-Gebieten und 610 aus Hochrisikogebieten. Inzwischen würden Flüge aus Portugal nicht mehr in Hannover landen. „Das Meldeverfahren klappt gut, die Reiserouten auch der Bahnfahrer können wir inzwischen gut nachvollziehen“, so Andreas Kranz.

Hauke Jagau: „Brauchen keine Besorgnis zu haben“

Die Region schätzt die allgemeine Viruslage in Stadt und Umland von Hannover entspannter ein als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr, da man mehr Geimpfte habe und es mehr Sensibilität beim Thema Corona bei der Bevölkerung geben, sagte Regionspräsident Hauke Jagau. „Wir brauchen keine Besorgnis zu haben.“ Aktuell sind in dieser Woche vier Regionsbewohner neu mit der Delta-Variante in Quarantäne, insgesamt habe es in den zurückliegenden Wochen 15 Fälle gegeben.

Von Andreas Voigt