Geringe Teilnahme an Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Hannover

Hannover

Am Sonnabend demonstrierten in Hannover erneut Menschen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen. Ein Autokorso startete am Mittwoch am Schützenplatz, ein Demonstrationszug am Maschsee. Die Polizei zählte bei beiden Protesten insgesamt rund 160 Teilnehmende.

Während des Autokorsos, der durch weite Teile des Stadtgebiets führte, wurde die Pandemie grundsätzlich angezweifelt. „Wehrt euch gegen die Corona-Diktatur“, „Sicher ist nur die Unsicherheit“, „Nein zu Zwangstests“ – stand auf den 58 Fahrzeugen. Im Bereich der Brabeckstraße kam laut Polizeidirektion Hannover zudem aus noch ungeklärter Ursache ein Polizeimotorrad zu Fall – der Beamte wurde dabei allerdings nicht verletzt.

Proteste verliefen störungsfrei

Der Demonstrationszug unter dem Motto „Es reicht, Hannover geht neue positive Wege“ im Bereich des Maschsees endete dagegen störungsfrei.

Ein Sprecher der Polizei sagte gegenüber der NP, dass es bei beiden Demonstrationen zu keinen massiven Ausschreitungen gekommen sei. Allerdings wurden vereinzelt Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt.

Von srt