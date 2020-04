Gerichtspräsident: Prozesse künftig auch sonnabends

Hannover

Sehr langsam erwacht auch die Justiz aus der Corona-Quarantäne. Arbeitsgerichtsdirektor Kilian Wucherpfennig kündigte an, dass am 4. Mai wieder unter verstärkten Hygiene-Vorkehrungen mit einem normalen Betrieb zu rechnen sei. So lautet auch die Ansage im Amtsgericht Hannover.

Doch nach sieben Wochen mehr oder weniger Stillstand in den Gerichten stellt sich die große Frage: Wie soll die ohnehin überlastete Justiz den Verfahrensstau auflösen? Landgerichtsspräsident Ralph Guise-Rübe hat jetzt einige Ideen entwickelt. „Die Justiz sollte jetzt ihre Reformbereitschaft beweisen“, sagt er. So schlägt er für eine Übergangszeit Gerichtsverhandlungen am Sonnabendvormittag vor. Auch die werktägliche Ausdehnung der Arbeitszeit auf 19 Uhr (bislang 16 Uhr) und auf das Wochenende könnte hilfreich sein.

Anzeige

Mehr Klagen wegen Corona

Klar ist, Krisenzeiten sind Klagezeiten. So hat Rechtsanwalt Matthias Wolf (Kanzlei „activeLaw“) jetzt die erste Klage eines Gastronoms aus dem Umland beim Landgericht Hannover eingereicht. Der Wirt verklagt den Staat auf Entschädigung. Laut Infektionsschutzgesetz müssen Betroffene bei prophylaktischen (vorbeugenden) Maßnahmen entschädigt werden. Im Falle einer Bekämpfung einer Epidemie sehe das Gesetz keine Entschädigung vor.

Weitere NP+ Artikel

Sind die Betriebsschließungen seit dem 16. März noch Prophylaxe oder schon Bekämpfung der Pandemie. „Über diese Rechtsfrage hat noch nie ein deutsches Gericht entschieden“, sagt Wolf. Sein Mandant musste 14 Beschäftigte in Kurzarbeit schicken, pro Monat verliert er etwa 11.000 Euro Gewinn. Rechtsanwalt Wolf hat bereits zehn Mandanten, die klagen werden. Und was ist mit Mietern, die auf Grund von Einkommensverlusten keine Miete zahlen können? Landgerichtspräsident Guise-Rübe rechnet auch hier mit vielen Klagen.

Justiz ist überlastet

Die Corona-Krise trifft die komplette Gesellschaft, die Justiz aber in besonderer Hinsicht. Der niedersächsischen Justiz fehlen fast 600 Richter, Staatsanwälte und Service-Kräfte; bei einem ohnehin eng gestricktem Personalberechnungssystem.

Also schlägt Guise-Rübe konkret vor: Der Streitwert für Bagatellverfahren sollte von 600 auf 10.000 Euro angehoben werden. In solchen Verfahren dürfen Richter unabhängig von den formalen Zwängen der Zivilprozessordnung entscheiden. „Auf diese Weise können Abläufe im Zivilrecht verschlankt und verkürzt werden“, sagt der Landgerichtspräsident. Für Delikte wie Schwarzfahren, Steuervergehen oder dem Handel mit weichen Drogen könnten Geldbußen verhängt werden, anstatt aufwändige Strafverfahren zu führen.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Ralph Guise-Rübe hofft, dass die Pandemie einige Dinge beschleunigen wird. Seit 2002 können laut Zivilprozessordnung Verfahrensbeteiligte per Skype zugeschaltet werden. Das erspart den Reiseaufwand und vermindert nun auch das Infektionsrisiko. Doch noch ist der virtuelle Prozess eher Ausnahme als Regel. Im Landgericht Hannover werden jetzt alle Säle mit Videokonferenztechnik ausgestattet.

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel