Gericht kippt 2G-Regel in Geschäften: Hannovers Einzelhändler begrüßen Beschluss

Erst am Sonntag hatte die niedersächsische Landesregierung ihre neue Corona-Verordnung veröffentlicht – die 2G-Einlassbeschränkung für den Einzelhandel war ein wichtiger Bestandteil der verschärften Corona-Regeln. Demnach sollten nur noch gegen Corona Geimpfte oder von einer Infektion Genesene in den meisten Geschäften einkaufen dürfen. Ausgenommen waren aber beispielweise Supermärkte und Drogerien.

Seit Montag haben auch die Einzelhändler in Hannovers City ihre Kunden auf den Impf- oder Genesenenstatus hin kontrolliert. Die entsprechenden Hinweisschilder werde man jetzt aber schnell wieder abnehmen, sagte am Donnerstag Martin Prenzler von der Citygemeinschaft in einer ersten Reaktion auf den Lüneburger Richterspruch: „Wir begrüßen das Urteil außerordentlich, weil es uns viel mehr Freiheiten einräumt – und weil es uns die Zusatzkosten abnimmt, die uns durch die aufwändigen Kontrollen entstanden sind.“ Für die Einzelhändler werde es von jetzt an „wieder wesentlich einfacher“.

Hannovers Händler halten 2G-Regel in Geschäften für unnötig

Jürgen Weitz von „Porzellan-Weitz“ in der Georgstraße zeigte sich erstaunt über das Urteil. Seiner Ansicht nach hatte sich der Einzelhandel mit der Regel arrangiert: „Das hat dann ja auch organisatorisch ganz gut geklappt.“ Allerdings teilt er die Ansicht der Richter, dass die Einschränkung im Einzelhandel nicht nötig war. Die Gefährdung sei seiner Meinung nach sehr gering. „Wir haben so wenig Leute bei uns im Geschäft, das ist was anderes als in den Supermärkten, wo es die lebensnotwendigen Dinge gibt. Insofern kann ich mit dem Urteil gut leben.“

Grundsätzlich schwierig an der 2G-Regel bewertet er persönlich die Ausgrenzung der Ungeimpften. „Das ist der falsche Weg, um sie einzufangen.“

