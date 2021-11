Hannover

Das Verwaltungsgericht Hannover hat am Montag den Eilantrag eines Seniorenheims abgelehnt. Die Einrichtung hatte gegen die Maskenpflicht am Arbeitsplatz verstoßen und sich gegen Strafzahlungen gewehrt. Nach dem Gerichtsentscheid müssen nun alle Beschäftigten in der Einrichtung Masken tragen.

Wie Nassim Eslami vom Verwaltungsgericht Hannover sagt, hatte in dem Seniorenpflegeheim nur Personal, das weder geimpft noch genesen ist, mit Mund-Nasen-Schutz arbeiten müssen. Bei einer unangekündigten Kontrolle des Gesundheitsamts der Region Ende September war dieser Verstoß gegen die Corona-Verordnung aufgefallen. Um welche Einrichtung es sich handelt, sagte die Gerichtssprecherin nicht.

Verstoß gegen Maskenpflicht: Region droht mit Strafe

„Noch am selben Tag ordnete die Antragsgegnerin an, dass alle Beschäftigten eine medizinische Maske in der Einrichtung zu tragen haben“, so Eslami. Die Region drohte der Heimleitung bei Nichtbefolgung mit einem Zwangsgeld. Und genauso kam es: Bei einer weiteren Kontrolle stellten die Mitarbeiter des Gesundheitsamts erneut fest, dass das Personal teilweise noch immer ohne Maske arbeitete. Das Zwangsgeld wurde fällig, außerdem erhielt das Heim erneut die Anordnung, die Maskenpflicht einzuhalten.

Heim klagt wegen Verstoß gegen Corona-Verordnung

Doch anstatt sich zu fügen, klagte die Leitung gegen die Anordnung der Maskenpflicht sowie die Zwangsgeldfestsetzung. Ihre Begründung: Die Anordnung der Maskenpflicht im Hinblick auf Geimpfte und Genesene verstoße unter anderem gegen die Niedersächsische Verordnung. Nach deren Wortlaut seien Geimpfte und Genesene von der Maskenpflicht ausgenommen.

„Die 15. Kammer des Verwaltungsgerichts Hannover ist dem nicht gefolgt und hat den Eilantrag abgelehnt“, sagt Eslami. Die Ansage, dass geimpfte oder genesene Beschäftigte in der Einrichtung im Rahmen ihrer Tätigkeit keine Maske tragen müssten, stelle einen Verstoß gegen § 4 Absatz 1 und § 17 Absatz 2 der Corona-Verordnung dar. Ein anderes Verständnis sei weder mit dem Wortlaut der Vorschriften noch mit dem Zweck der Verordnung – dem Schutz der Bevölkerung sowie des Gesundheitssystems vor Überlastung – vereinbar.

Gericht begründet Urteil

Insbesondere könnten sich auch vollständig geimpfte Personen mit dem Coronavirus infizieren und die Infektion wiederum auf andere übertragen. Eine Corona-Erkrankung stelle überdies gerade für die Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheims als besonders vulnerable Gruppe eine große Gefahr dar.

Die Einrichtung kann gegen die Entscheidung vor dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg innerhalb von zwei Wochen Beschwerde einlegen.

Von Manuel Behrens