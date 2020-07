 Gericht: Hotel in Hannovers Bredero-Hochhaus zulässig

Hannover

Der Umbau des Bredero-Hochhaus am Raschplatz hat eine weitere juristische Hürde genommen: Das Amtsgericht Hannover hat entschieden, dass in einem Teil des Gebäudes ein Hotel entstehen darf. Gegen diese Pläne hatten Wohneigentümer in der Immobilie geklagt – ohne Erfolg.

Auf einer Versammlung im Mai 2019 war der Beschluss zur Nutzung als Hotel gefallen. Dieses soll an der Ecke Friesenstraße/Hamburger Allee entstehen. Das britische Unternehmen Citygrove will den dreieckigen Gebäudeteil dort abreißen und durch einen Neubau ersetzen, in dem es 220 Betten geben soll. Wohneigentümer aus den oberen Etagen des Hochhauses zweifelten jedoch die Rechtmäßigkeit der Beschlüsse an und zogen dagegen vor Gericht. Sie befürchteten, dass es durch Gruppen von Gästen, Rückkehrer in den späten Abendstunden oder Rollkoffer zu Lärmbelästigungen kommen könnte.

Gestritten wurde um Verträge von 1973

Gestritten wurde aber vor allem um die Frage, ob laut der bereits 1973 vor dem Bau des Bredero-Hochhauses geschlossenen Verträge überhaupt ein Hotel in dem Gebäude erlaubt ist. Laut Amtsgericht enthalten diese „die klare und eindeutige Erklärung“, dass auf dem Grundstück „ein Geschäftshaus mit Wohnungen und einem Parkhaus errichtet werden soll“.

Zwar wird ein Hotel nicht extra erwähnt. Allerdings geht nach Einschätzung des Gerichts aus den Verträgen auch nicht hervor, dass die Gewerbenutzung beschränkt ist. Deshalb hält es den geplanten Umbau des dreieckigen Gebäudeteils für zulässig.

Auch die möglichen Lärmbelästigungen sind aus Sicht des Amtsgerichtes kein Grund, ein Hotel zu verbieten. Allerdings müsste im Rahmen des Hotelbetriebs sichergestellt werden, dass solche Beeinträchtigungen unterbleiben. In wie weit diese tatsächlich konkret zu erwarten seien, hätten die Kläger „nicht dargelegt“.

Politik musste Fristen für Hochhaus-Umbau verlängern

Nach jahrelangem Stillstand ist das Urteil ein weiterer wichtiger Schritt zur Wiederbelebung der Problem-Immobilie am Raschplatz. Der holländische Investor Maxim Investment hatte sich zuvor bereits mit einem Münchner Eigentümer gestritten, der die bisherige Betonfassade erhalten wollte. Der wollte möglicherweise das Projekt torpedieren, weil er selbst nicht den Zuschlag für den Umbau der Immobilie bekommen hatte. Auch diese Sache ist mittlerweile zu Gunsten von Maxim Investment entschieden worden. Das Unternehmen will in den mittleren Turmetagen, die früher als Büros genutzt wurden, 120 Wohnungen einrichten. Die Fassade soll heller und freundlicher werden und Balkone bekommen.

Wegen der Verzögerungen hatte die Politik per Beschluss die Baugenehmigung verlängern müssen. Losgehen sollten die Arbeiten eigentlich spätestens im Herbst 2019. Als neue Frist für den Baubeginn hat die Stadt Oktober 2020 gesetzt.

Erfolglos war Maxim Investment allerdings vor Gericht, als es versucht hatte, den Kult-Club „Zaza“ im Gebäude loszuwerden. Betreiber Jürgen Uhlenwinkel hatte gegen seine fristlose Kündigung geklagt – und bekam Anfang Juli vor dem Landgericht Recht. Er klagte sogar erfolgreich auf Mietminderung, weil die Klimaanlage nicht funktionierte.

Von Christian Bohnenkamp