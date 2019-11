Gericht: AfD Hannover darf nicht mit nach Israel reisen

Hannover

Die AfD hat keinen Rechtsanspruch auf die Teilnahme an der Reise einer Delegation der Region in ihre Partnerschaftsregion Untergaliläa in Israel. Den Eilantrag der AfD hat das Verwaltungsgericht Hannover zurückgewiesen.

Diese hatte argumentiert, dass sie entsprechend ihrer Fraktionsstärke an der Delegation beteiligt werden müsse. Die AfD sah den Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt, weil die Regionsversammlung am 24. September die Zusammenstellung der Region ohne AfD-Mitglieder beschlossen hatte.

Kein Rechtsanspruch bei repräsentativer Reise

Mit dem Eilantrag wollte die AfD doch noch ihre Teilnahme an der Reise erzwingen, die am 14. November starten soll. Das Verwaltungsgericht folgte der Argumentation der Fraktion allerdings nicht. Seine Entscheidung begründete dieses damit, dass die Reise repräsentativen Zwecken diene. Deshalb müsse die Delegation auch nicht spiegelbildlich die Mehrheitsverhältnisse in der Regionsversammlung abbilden.

Ein Gleichbehandlungsanspruch bestehe dann, wenn es um den Bereich der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung gehe. Diese würden von der geplanten Reise allerdings „nicht berührt“, teilte das Gericht mit.

Regionspräsident begrüßt Gerichtsurteil

Ein Gleichbehandlungsanspruch komme auch bei einer von der Region selbst organisierten Reise in Betracht. In diesem Falle habe es aber eine Einladung der Partnerregion gegeben, so das Gericht.

Regionspräsident Hauke Jagau, der sich für den Ausschluss der AfD-Fraktion von der Israel-Delegation eingesetzt hatte, freute sich über das Urteil: „Ich bin froh, dass die Reise wie geplant stattfinden kann und wir diese entsprechend partnerschaftlich und in gegenseitigem Verständnis durchführen können“.

Von Christian Bohnenkamp