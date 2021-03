Gerd Andres (SPD) will in Hannover Wahlkampf machen

Hannover

Urgestein – das ist auch so ein Begriff, den Gerd Andres nicht gern hört. Erst recht nicht Strippenzieher, vielleicht geht gerade noch alter Fuchs. Und mag er sich noch sehr gegen die Bezeichnung „prominent“ sträuben – der 69-Jährige ist es. Seit 53 Jahren in der SPD, 22 Jahre lang Bundestagsabgeordneter, neun Jahre Parlamentarischer Staatssekretär. Und jetzt? Zurück zu den Wurzeln. Gewählt als Ortsvereinschef in Groß-Buchholz.

Eine Gegenstimme, zwei Enthaltungen, der Rest eindeutiges Ja – diese Basis hat auf ihn gewartet. „Schon Anfang November hatte ich angekündigt, dass ich für den Vorsitz kandidiere“, sagt Andres. „Es wurde Zeit, denn der Ortsverein war wegen Untätigkeit des Vorstands fast gegen die Wand gefahren.“

Sechs traten zurück

Ortsvereinschef Chris Jäger hatte schon damals angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen. Jägers Wunschkandidat, so Andres, sei abgesprungen. Wie so viele. Im Februar hatten sechs Mitglieder des Vorstands, darunter Jäger und seine Stellvertreterin und Bezirksbürgermeisterin Johanna Starke, ihre Ämter niedergelegt. Keiner von ihnen, berichtet der Vater dreier Kinder, habe an der Versammlung jetzt teilgenommen.

Die Liste der Versäumnisse ist offenbar lang. Keine Protokolle geführt (das wird jetzt Andres’ Frau Maria als Schriftführerin übernehmen), Parteiversammlungen abgesagt, an Aktionen nicht teilgenommen. Unter Andres soll sich das ändern. „Ich werde ordentlich Wahlkampf machen“, verspricht der Stratege. Unter anderem für Steffen Krach, den Kandidaten fürs Amt des Regionspräsidenten, aber natürlich auch für den neuen Bundestagskandidaten und Parteichef Adis Ahmetovic.

Keine Kandidatur für Rat

Für sich selbst steht kein Wahlkampf mehr an. Noch vor vier Jahren hatte Andres mit einer Kandidatur für den Rat geliebäugelt – und war mit einer Stimme unterlegen. „Das hat mir viel Lebensqualität verschafft“, meint er im Nachhinein. Mit dem einstigen Oberbürgermeister Stefan Schostok hätte er vermutlich sehr schnell alles andere als Schulterschluss erlebt.

„Ich habe keine Ambitionen mehr“, versichert Andres. Bis auf die, zwei Jahre lang den Ortsverein mit seinen jetzt 196 Mitgliedern zu neuer Stärke zu bringen. Aufgaben gebe es genug, von den Neubauvierteln angefangen bis zu den Grundschulbezirken. „Wir krempeln die Ärmel hoch!“

Der neue Vorstand besteht aus elf Männern und Frauen. Andres freut sich über die große Altersmischung. Als seine Stellvertreter gewählt sind die Verfahrensingenieurin Saranda Hondozi (24) von den Jusos und der Berufschullehrer Peter Knüppel (50). Der will auch für den Rat kandidieren.

Von Vera König