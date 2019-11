Geplanter Lufthansa-Streik: Flüge in Hannover womöglich betroffen

Hannover

Wer am Donnerstag und Freitag mit den Maschinen der Lufthansa fliegen möchte, muss sich auf Behinderungen einstellen. Grund ist der angekündigte Streik der Flugbegleiter, den die Lufthansa in letzter Minute noch verhindern möchte. Zum 48-stündigen Ausstand hat die Kabinengewerkschaft Ufo aufgerufen.

Von dem Streik wäre auch der Flughafen Hannover betroffen. Hier fliegt die Lufthansa die Drehkreuze Frankfurt und München an. Auslandsflüge würden nicht bestreikt, sagt Flughafen-Sprecherin Anika Studders.

Flüge nach München und Frankfurt betroffen

Nach Frankfurt wären an beiden Tagen 24 Lufthansa-Flüge betroffen. Nach München könnten 40 Verbindungen ausfallen. Die Lufthansa will im Laufe des Tages einen Ersatzfahrplan veröffentlichen, der auf der Website der Fluggesellschaft veröffentlicht werden sollen.

Bei den Flügen der Lufthansa könnte es am Donnerstag und Freitag zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Quelle: Rainer Droese

Die Lufthansa bietet ihren Passagieren an, dass sie ihre Flüge für die beiden Streiktage kostenlos umbuchen können. Es ist auch möglich, sein Flugticket in eine Fahrkarte für die Bahn umzuwandeln. Der Streik soll am Donnerstag um 0 Uhr beginnen.

Gericht erlaubt Streik

„Die Erfahrung zeigt, dass viele Reisende ihren Flug bereits storniert oder umgebucht haben. Deswegen rechnen wir nicht mit langen Schlangen, sollten es zum Streik kommen“, sagt Studders. Zuletzt war der Flughafen in Langenhagen am 20. Oktober von Streiks bei den Lufthansa-Töchtern Eurowings und Germanswings betroffen. Damals waren am Airport in Hannover aber nur drei Flüge ausgefallen.

In Hannover wären vom Streik 64 Inlands-Flüge nach Frankfurt und München betroffen. Quelle: dpa

Um den Streik zu verhindern, hat die Lufthansa beim Arbeitsgericht Frankfurt eine einstweilige Verfügung gegen die Gewerkschaft Ufo beantragt. Im Eilverfahren hat das Gericht am Mittwochmittag festgestellt, dass der Streik stattfinden kann. Gegen die Entscheidung kann noch Berufung eingelegt werden.

Lufthansa will mit Gewerkschaften sprechen

Für den Mittwochabend hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr zudem die Spitzen der drei konkurrierenden Kabinen-Gewerkschaften zu einem Krisengespräch gebeten. Ufo-Chefin Sylvia de la Cruz will der Einladung folgen. Gleichzeitig hat sich die Gewerkschaft vorbehalten, den Streik noch auf weitere Flugbetriebe des Konzerns auszudehnen.

Die Gewerkschaft Ufo fordert höhere Spesen und Zulagen für die Flugbegleiter. Quelle: Oliver Berg/dpa

Ufo fordert für die rund 21 000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. In dem gesamten Tarifkonflikt geht es aber auch um die vom Konzern aufgeworfene Frage, ob Ufo überhaupt noch Tarifverträge für das Kabinenpersonal durchsetzen kann. Für die anderen Flugbetriebe gibt es jeweils separate Forderungen.

Ufo fürchtet insbesondere, dass der Konzern Kabinen-Tarifverträge mit der Konkurrenzgewerkschaft Verdi abschließt. Die DGB-Gewerkschaft hat Lufthansa zu Gesprächen aufgefordert, konnte aber in der Vergangenheit nicht die Mehrheit der Beschäftigten bei der Kerngesellschaft hinter sich versammeln.

Von Sascha Priesemann/dpa