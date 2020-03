Auf Wiedersehen Thomas Beushausen: Am Freitag hat das Kinderkrankenhaus Auf der Bult seinen langjährigen Leiter in den Ruhestand verabschiedet. Diskus-Olympiasieger Lars Riedel überbrachte dabei den symbolischen Staffelstab, den der ex-Klinikchef an seine Nachfolgerin Agnes Genewein überreichte.