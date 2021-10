Hannover

Mehr als 13 Jahre mussten die Fans auf die Reunion und neue Musik der britischen Band Genesis warten. Bereits 2020 wurden die Gerüchte bestätigt, bis zum ersten gemeinsamen Konzert von Tony Banks, Phil Collins und Mike Rutherford dauerte es aufgrund der Corona-Pandemie allerdings noch länger. Mittlerweile sind die ersten Shows der „The Last Domino?“ in Großbritannien gespielt, im November und Dezember geht es nach Nordamerika. Und die bisherigen Konzerte sorgten für eine Menge Begeisterung. Der Rolling Stone spricht von „… eine[m] der gelungensten Reunion-Konzerte einer Band in jüngster Zeit.“

Jetzt kündigt die Band auch Konzerte in Deutschland an. Im kommenden März ist es soweit. Die klassische Besetzung der Band wird im Frühjahr bei jeweils zwei Konzerten in Berlin, Hannover und Köln zu sehen sein. Unterstützung auf der Bühne bekommt das Trio von Nic Collins am Schlagzeug und dem langjährigen Gitarristen und Bassisten der Band, Daryl Stuermer.

Die Termine für Hannover sind 10. und 11. März 2022 in der ZAG Arena. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 27. Oktober, um 10 Uhr.

Von NP