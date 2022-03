Hannover

Die Sonne strahlt, einige Menschen auch – zum Beispiel Nicholas „Nic“ Collins (20) als er um 13.20 Uhr den Luisenhof verlässt und in Begleitung einer Frau – nein, nicht seiner Langzeitfreundin Isabella Cristina Serralles – in Richtung Innenstadt loszieht. Und im Gegensatz zu den anderen aus der Band ist der Schlagzeuger und Sohn von Phil Collins (71) am Tag nach dem ersten Hannover-Konzert fast schon spät dran.

Schon um 11.40 Uhr tauchte Tony Banks (71) am Eingang auf, gab geduldig der Handvoll hartgesottenen Fans vor der Tür das eine oder andere Autogramm, ehe der Keyboarder und Genesis-Mitbegründer in die City aufbricht. Mike Rutherford (71) war schließlich der letzte aus der Gruppe, der den Tag nach und vor dem nächsten Auftritt in der ZAG-Arena an der frischen Luft genießen wollte. Der Bassist und Gitarrist nutzt jedoch lieber den Hinterausgang, nach Trubel war dem Musiker scheinbar nicht zumute.

Hoteldirektor Michael Rupp (63) klönte ein bisschen mit Rutherford und wies ihm freundlich den unauffälligen Weg nach draußen. „Wenn sie bei uns sind, dann helfen wir dabei, die Privatsphäre zu wahren und zu ermöglichen“, erläutert der General Manager des Fünf-Sterne-Hauses. „Auf der Bühne, da sind sie dann wieder öffentliche Person.“

Rupp ist es gewöhnt, hochkarätige Gäste im Hause zu haben, „bis auf den Sicherheitsaspekt gibt es da aber keinen Unterschied zu den anderen.“ Beim ersten Konzert am Abend des 10. März war der 63-Jährige dabei, erlebte so „einige Flashbacks“ während der zweieinhalb Stunden. „Die Songs haben mich durch mein Leben begleitet“, so Rupp. „Ich hatte sogar mal einen Wecker mit CD-Player, der mich jeden Morgen mit Liedern von Phil Collins geweckt hat.“

Mit persönlicher Widmung: Phil Collins unterzeichnete das CD-Cover auf seinem Hotelzimmer, ein Assistent brachte es Tomas Lada dann wieder vor die Tür. Quelle: Tomas Lada

Der Genesis-Sänger hat sich die ganze Zeit über nicht blicken lassen, blieb bis auf die Ab- und Rückfahrt in die Arena auf seinem Zimmer. Jedoch hat der 71-Jährige auch aus dem Off einige Autogrammwünsche erfüllt – zum Beispiel für Tomas Lada (27). Der hat den Assistenten von Collins ausmachen und überreden können, eine CD – „Face Value“ von 1981 – seinem Idol für eine Unterschrift auszuhändigen. „Nach einer halben Stunde kam er wieder raus und gab mir das mit Widmung signierte Album zurück“, so erzählt Lada glücklich. Kurz zuvor hatte der 27-Jährige ein Selfie mit Rutherford und Banks ergattert.

Glücklicher Fan: Tomas Lada erwischte die Legenden Tony Banks (rechts) und Mike Rutherford (links) am Tag ihrer Ankunft. Quelle: Tomas Lada

Am 12. März ist dann auch schon wieder Schluss mit Genesis in Hannover, da fliegt die Band weiter nach Köln. Schön war’s!