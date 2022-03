Genesis: Band um Phil Collins in Hannover angekommen

Hannover

Sie sind endlich da, Genesis ist in der Stadt angekommen. Die Gruppe um Frontmann Phil Collins (71) landete im gecharterten Flieger um 14.46 Uhr am Flughafen in Langenhagen. Kurz vorher waren vier Mercedes V-Klasse-Vans (drei hatten britische Kennzeichen, einer ein hannoversches) aufs Rollfeld gefahren, um die Band und ihre Gefolgschaft abzuholen. Insgesamt gehörten wohl 35 Leute zur Crew. Am Donnerstag und Freitag spielen die Superstars in der ZAG-Arena zwei ausverkaufte Konzerte.

Über die Fluggasttreppe verließen die Passagiere bei strahlendem Sonnenschein das Flugzeug – die Boeing 737-436 war um 14.05 Uhr aus Berlin gestartet. Dort hatte Genesis Anfang der Woche zwei Konzerte in der Mercedes-Benz-Arena gespielt. Collins, sein Sohn Nic (20, spielt seit 2020 Schlagzeug in der Gruppe) sowie die beiden Musiker Mike Rutherford (71) und Tony Banks (71) verteilten sich auf die bereitstehenden Autos, um 14.59 Uhr startete der Konvoi in Richtung Innenstadt.

Band wohnt im Fünf-Sterne-Haus Luisenhof

Umzingelt von Autogrammjägern: Schnell signiert Musiker Tony Banks am Luisenhof ein paar Bilder, ehe er im Hotel verschwindet. Quelle: Rainer Dröse

Ihr Ziel: Das Kastens Hotel Luisenhof im Herzen der Stadt, Hannovers einziges Fünf-Sterne-Haus. Die anderen Leute aus dem Umfeld der Band sollen wohl auch im Radisson Blu direkt an der ZAG-Arena untergebracht sein. Die Kolonne fuhr in schnittigem Tempo über die Flughafenstraße in Richtung Vahrenwalder Straße, über Hamburger Allee und Raschplatz-Hochstraße auf die Königstraße, bog dann schließlich um 15.22 Uhr in die Luisenstraße ein. Während ein Fahrzeug – das mit Phil Collins an Bord – über die Einfahrt auf den Hotelparkplatz verschwand, hielten die anderen drei vorm Luisenhof.

Am Hotel: Nic Collins stoppt vorm Einchecken am Kastens Hotel Luisenhof für ein Selfie mit NP-Reporterin Mirjana Cvjetkovic. Quelle: Mirjana Cvjetkovic

Da wartete schon ein gutes Autogrammjäger – und einigen von ihnen erhielten die begehrte Unterschrift von Collins Junior (lässig mit Rucksack und in Lederjacke), Gitarrist und Bassist Rutherford und Keyboarder Banks. Nur ein paar Augenblicke später waren alle auch schon in der Lobby verschwunden, einchecken. Die meisten von ihnen kennen das beste Haus am Platz übrigens schon – zuletzt verbrachten Phil und Nic Collins hier die Nächte, als sie während der „Still Not Dead Yet“-Tour 2019 an zwei Abenden in der HDI-Arena spielten.