Genesen, aber nicht gesund: Wie im Siloah-Klinikum Long-Covid-Patienten behandelt werden

Hannover

Das Virus geht, doch die Spätfolgen bleiben. Auf 350.000 hat Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) unlängst die Zahl bundesweit an Long-Covid leidenden Menschen geschätzt. Studien zeigen, dass vor allem Menschen im Alter zwischen 25 und 50 Jahren ohne Vorerkrankungen betroffen sind. Menschen, die häufig mitten im Berufsleben stehen und teils monatelang ausfallen. In der Long-Covid-Ambulanz des Klinikums Siloah betreuen Professor Thomas Fühner und seine Kollegen diese Langzeitpatienten.

Stefan Bierwirth war kerngesund und topfit, als er sich im März 2020 im Skiurlaub in Tirol mit dem Coronavirus infizierte. Ein sportlicher Berufsfeuerwehrmann in den Mittfünfzigern ohne Vorerkrankungen, dessen Zustand sich nach dem Auftreten der ersten Symptome dramatisch schnell verschlechterte. Im Siloah-Krankenhaus mussten ihn die Ärzte ins künstliche Koma legen. „Nach fünf Tagen wurde ich wieder zurückgeholt und lag dann noch sieben weitere Tage auf der Intensivstation“, blickt er zurück.

Vom topfitten Feuerwehrmann zum Frührentner

Von den Spätfolgen hat sich Bierwirth bis heute nicht erholt. „Mein Lungenvolumen lag vor der Erkrankung bei 108 Prozent , jetzt sind es noch 70 Prozent. Ich bin kurzatmig, weil der Gasaustausch nicht mehr richtig funktioniert und zu wenig Sauerstoff von der Lunge ins Blut gelangt“, sagt der 54-Jährige. Seinen Beruf als Feuerwehrmann der Landeshauptstadt musste er deswegen aufgeben. „Die regelmäßige Überprüfung der Atemschutztauglichkeit ist in meinem Zustand gar nicht mehr denkbar. Selbst kleine Steigungen beim Spazierengehen bringen mich schon aus der Puste.“

Ein Amtsarzt erklärte den 54-Jährigen im März 2021 für dienstunfähig und schickte ihn in die vorzeitige Pensionierung. Das Einsatzgeschehen und die Kollegen fehlen ihm. „Aber wenn man ins Feuer geht, muss man sich aufeinander verlassen können. Ich wäre ein Risiko für die Kollegen“, betont er.

Kann nicht mehr als Feuerwehrmann arbeiten: Corona-Opfer Stefan Bierwirth. Quelle: privat

10 bis 20 Prozent von Long-Covid betroffen

Langzeitpatienten wie Bierwirth werden mittlerweile in der Long-Covid-Ambulanz im Siloah behandelt. Die Mediziner haben dort die Erfahrung gemacht, dass 50 bis 60 Prozent der Erkrankten nach Abklingen der Infektion noch Beschwerden haben. Zwischen 10 und 20 Prozent werden als Long-Covid-Patienten eingestuft. „Häufige Beschwerden sind chronische Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Kopfschmerzen, Atemnot oder Husten“, erklärt Thomas Fühner, Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin.

Einige Patienten berichten auch über ein Druckgefühl beim Einatmen. Weitere Symptome seien „neurokognitive Einschränkungen“ wie Konzentrations- und Erinnerungsstörungen. Aber auch der Verlust des Riech- oder Geschmacksinns, Depressionen oder Gefäßkomplikationen wie Thrombosen oder Lungenembolien werden im Siloah beobachtet.

Beschwerden treten erst nach Wochen auf

Auch Auftreten und Dauer der Beschwerden variieren. Studien zeigen, dass bis zu zwei Drittel der Patienten nach der Krankenhausentlassung noch unter Symptomen wie Müdigkeit (Fatigue-Syndrom) und Atemnot leiden. „Es gibt auch Patienten, die erst Wochen nach der überstandenen Infektion Beschwerden entwickeln“, so Fühner.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Inwieweit sich Symptome, Intensität und Dauer bis zur Genesung altersbedingt unterscheiden, ist unklar. „In unserer Long-Covid-Sprechstunde sehen wir fast ausschließlich jüngere und mittelalte Patienten“, so der Chef-Pneumologe. Er geht davon aus, dass ältere Patienten auch – vielleicht genauso häufig oder häufiger – Symptome haben, aber den zum Teil aufwendigen Weg in eine Spezialambulanz scheuen. „Auch weil wir den Patienten noch wenig an Therapie anbieten können“, sagt Fühner. „Die Beschwerden können Wochen bis Monate anhalten. Hierzu fehlen uns gute Langzeitdaten.“

„Erkrankung, die den gesamten Körper betreffen kann“

Auch nach über einem Jahr Pandemie wissen die Experten in der Long-Covid-Ambulanz noch sehr wenig über die Ursachen für langwierige Beschwerden. Auffällig seien aber die vielen zum Teil auch speziellen Beschwerden, von denen die Patienten berichten. „Covid-19“, betont Fühner, „ist eine Erkrankung, die den gesamten Körper betreffen kann.“

Von André Pichiri