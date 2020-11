Generationswechsel bei der Neuen Presse: Carsten Bergmann wird Chefredakteur

Hannover

Generationswechsel bei der Neuen Presse: Carsten Bergmann folgt auf Chefredakteur Bodo Krüger. Neuer stellvertretender Chefredakteur wird der bisherige Lokalchef Sven Holle (49). Spätestens zum 1. April 2021 übernimmt Bergmann das neue Amt.

„ Carsten Bergmann ist ein digital denkender, in der Region Hannover sehr gut vernetzter Journalist, dem die Neue Presse und ihr unverwechselbares Profil bestens vertraut sind“, sagt Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Madsack Mediengruppe. „Als Chefredakteur wird er die Relevanz der Traditionsmarke weiter ausbauen.“

Seit 2017 Redaktionsleiter der SportUnit

Carsten Bergmann war bei der MADSACK Mediengruppe in verschiedenen Stationen als Redakteur in verantwortungsvollen Positionen erfolgreich tätig, unter anderem bei der Neuen Presse sowie im RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Seit 2017 ist er Redaktionsleiter der MADSACK SportUnit Hannover, die titelübergreifend die regionale Sportberichterstattung für die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und die NP verantwortet.

Bodo Krüger wird nach fast 34 Jahren bei der Neuen Presse in den Ruhestand treten. „ Bodo Krüger hat die Entwicklung der Neuen Presse mit großer Leidenschaft, Klugheit und Geschick über viele Jahre verantwortlich gestaltet und entscheidend dazu beigetragen, dass die NP eine starke publizistische Stimme in Niedersachsen ist“, sagt Thomas Düffert. „Ich danke ihm persönlich von Herzen für sein großartiges Engagement.“ Krüger gehört der Chefredaktion der NP seit fast 26 Jahren an, davon acht als Chefredakteur.

